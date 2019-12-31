"مجموعة السريع" تحدد موعد الجمعية العامة لمناقشة زيادة رأسمالها

الرياض ـ مباشر: قرر مجلس إدارة شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية، عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، بتاريخ 22 يناير / كانون الثاني 2020.، للتصويت على زيادة رأس المال بأسهم حقوق أولوية.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم التصويت خلال الجمعية، على زيادة رأس المال بقيمة 112.66 مليون ريال، من 65.5 مليون ريال، إلى 178.16 مليون ريال.

وأشارت إلى أنه في حال وافق مساهمو الشركة على زيادة رأس المال ستكون الأحقية لجميع مساهمي الشركة المقيدين، بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

وبينت الشركة أن سبب زيادة رأس المال هو التوجه الإستراتيجي ورفع الملاءة المالية للمجموعة من خلال إعادة هيكلة المجموعة وتطبيق خطة عمل تركز على أنشطتها الرئيسية.

كما نوهت إلى أنه سيتم التصويت خلال الجمعية، على تعديل عدد من المواد بالنظام الأساس للشركة.

وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية، في 25 ديسنبر / كانون الأول الجاري، عن موافقتها على طلب مجموعة السريع، بزيادة رأسمالها، من خلال طرح أسهم حقوق أولوية.

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