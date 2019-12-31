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"الخدمات الأرضية" توقع عقدا مع طيران ناس بمليار ريال

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"الخدمات الأرضية" توقع عقدا مع طيران ناس بمليار ريال "الخدمات الأرضية" توقع عقدا مع طيران ناس بمليار ريال

الرياض - مباشر: أعلنت الشركة للخدمات الأرضية "الخدمات الأرضية"، عن إبرام عقد مع شركة طيران ناس، لمدة 5 سنوات، بقيمة تقديرية تبلغ نحو مليار ريال.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الثلاثاء، أنها ستقوم بمقتضى العقد، بتزويد رحلات طيران ناس الداخلية والدولية بخدمات المناولة الأرضية بما فيها خدمات الساحة وخدمات الركاب في جميع مطارات المملكة. 

وأشارت إلى أن العقد يمتد من بداية يناير / كانون الثاني 2020، حتى 31 ديسمبر / كانون الأول 2024.

وتتوقع "الخدمات الأرضية" أن يساهم العقد في استدامة أعمالها وزيادة تدفقاتها النقدية وتعزيز أعمالها والتأثير بشكل إيجابي في نتائجها المالية اعتباراً من الربع الأول من 2020م.

وأظهرت البيانات المالية للشركة بالربع الثالث من 2019 نمو صافي الأرباح 29.71 بالمائة، إلى 120.21 مليون ريال، مقابل 92.67 مليون ريال بالربع المماثل من 2018.

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