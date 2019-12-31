مستشار ترامب: الصفقة التجارية الجزئية في مرحلة الإعداد للتوقيع

مباشر: قال مستشار البيت الأبيض إن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين في مرحلة الإعداد للتوقيع.

وكانت صحيفة صينية ذكرت بالأمس أن وفد صيني يترأسه نائب رئيس مجلس الدولة ليو خه سوف يسافر إلى واشنطن لتوقيع الصفقة التجارية الجزئية في يوم السبت المقبل.

وأضاف "بيتر نافارو" خلال تعليقات لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية اليوم الثلاثاء: "الصفقة في مرحلة الإعداد ونحن ننتظر الترجمة الصينية للاتفاقية التي تتألف من 86 صفحة ونحاول معرفة هل ستحتاج إلى صفحات أكثر أو أقل".

وأشار مستشار الرئيس دونالد ترامب إلى أن الاتفاق التجاري الجزئي يحتوي على نفس الفصل في الصفقة التي كان من المقرر توقيها في مايو/آيار وهو معالجة بكين لمخاوف حقوق الملكية الفكرية، مضيفاً أنها صفقة جيدة.

كما أوضح "نافارو" أولويات الولايات المتحدة في العام المقبل وهى التوصل لاتفاقيات تجارية عادلة مع بريطانيا وفيتنام وأوروبا.

وفي سياق منفصل، توقع مستشار ترامب أن يقفز المؤشر الصناعي "داو جونز" إلى مستوى 32 ألف نقطة، وأن ينمو الاقتصاد بنحو 3 بالمائة في العام المقبل.

وخلال العام الجاري، ارتفع "داو جونز" الصناعي بنحو 22 بالمائة بعد صعد لمستويات تاريخية نحو 28500 نقطة.