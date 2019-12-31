قرار من هيئة السوق السعودية بشأن تقييم الشركات المدرجة للعقارات

الرياض – مباشر: أصدر مجلس هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الثلاثاء، قرارا هاما للشركات المدرجة؛ انطلاقا من دور الهيئة في تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها وتنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها.

وتضمن قرار مجلس هيئة السوق المالية، بحسب بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، إلزام الشركات المدرجة بالاستمرار في استخدام خيار نموذج التكلفة لقياس العقارات والعقارات الاستثمارية للفترات المالية للسنة المالية التي تبدأ قبل عام 2022.

وشمل القرار السماح للشركات المدرجة باستخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات، والعقارات الاستثمارية للفترات المالية للسنة المالية التي تبدأ خلال عام 2022م أو بعده.

ووجه مجلس هيئة سوق المال الشركات المدرجة عند استخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات، والعقارات الاستثمارية الالتزام بعدة إجراءات؛ تشمل أن يكون اعتماد سياسة نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم بقرار من مجلس الإدارة بعد توصية لجنة المراجعة بهذا الشأن.

وتضمنت التوجيهات، أن يكون تقييم كل عقار أو عقار استثماري معد من مقيّمين اثنين كحد أدنى، مع أخذ التقييم الأقل قيمة، وذلك عند إعداد القوائم المالية السنوية وعند استخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لأول مرة.

وشملت، أن يكون تعيين المقيمين بقرار من مجلس الإدارة وبعد توصية لجنة المراجعة، ويشترط أن يكون المقيّمين الذين يتم تعيينهم من الحاصلين على عضوية زميل من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، ورابعا على لجنة المراجعة متابعة عملية التقييم ونتائجها والرفع لمجلس الإدارة عند وجود أي ملاحظات تراها.

ونصت توجيهات الهيئة كذلك للشركات، ضرورة الإفصاح عن أي مكاسب أو خسائر جوهرية تنشأ عن التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية ضمن إعلان النتائج المالية الأولية والسنوية، وتحدد الجوهرية بما يتوافق مع الفقرة التاسعة من المادة الثالثة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

وأخيرا تضمين القوائم المالية الأولية والسنوية إيضاحاً لتسوية الفروقات بشأن الأصول وصافي الأصول وصافي الدخل والدخل الشامل بين استخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم ونموذج التكلفة.

وجاء القرار الرابع لمجلس هيئة سوق المال، استمرار إلزام الشركات المدرجة باستخدام خيار نموذج التكلفة لقياس الآلات والمعدات والأصول غير الملموسة لمدة 5 سنوات ابتداءً من 1 يناير/ كانون الثاني لعام 2020، على أن تقوم الهيئة بدراسة مدى مناسبة الاستمرار في تقرير استخدام هذا النموذج عند انتهاء هذه المدة أو مناسبة السماح باستخدام خيار نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم.

يذكر ان مجلس هيئة السوق المالية، قرر في 16 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2016، إلزام الشركات المدرجة في السوق المالية باستخدام خيار نموذج التكلفة لقياس العقارات، والآلات والمعدات والعقارات الاستثمارية والأصول غير الملموسة عند تطبيق معايير المحاسبة الدولية لمدة 3 سنوات ابتداءً من تاريخ تطبيقها.

ووجه المجلس الشركات، حينها، بالالتزام بمتطلبات الإفصاح الواردة في معايير المحاسبة الدولية المعتمدة في السعودية التي توجب أو تشجع على الافصاح عن القيمة العادلة ضمن الإيضاحات حول القوائم المالية، والمتضمن أن الهيئة ستقوم بدراسة مدى مناسبة الاستمرار في تقرير استخدام هذا النموذج عند انتهاء هذه المدة أو مناسبة السماح باستخدام خيار نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم.

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