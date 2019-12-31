عجز الميزان التجاري لتركيا يقفز 230% خلال نوفمبر

مباشر: ارتفع العجز التجاري في تركيا بأكثر من 230 بالمائة في نوفمبر/تشرين الثاني، مع ارتفاع الواردات بوتيرة تتجاوز صعود الصادرات.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات التركي "تركستات"، اليوم الثلاثاء، أن عجز الميزان التجاري في البلاد بلغ 2.234 مليار دولار خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة بعجز بلغ 672 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2018.

وبحسب البيانات، فإن إجمالي واردات تركيا ارتفعت بنسبة 9.7 بالمائة خلال شهر الماضي على أساس سنوي لتسجل 17.737 مليار دولار.

بينما ارتفعت اجمالي صادرات تركيا بنحو 0.1 بالمائة لتسجل 15.503 مليار دولار.

وباستبعاد أثر العوامل الموسمية، فإن الصادرات والواردات التركية ارتفعت بنسبة 1 و12.7 بالمائة على الترتيب مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووفقاً للبيانات، فإن ألمانيا كانت أكبر مستقبل للصادرات التركية بفاتورة بلغت قيمتها 1.393 مليار دولار، يليها العراق بعدما استوردت بـ 956 مليون دولار ثم المملكة المتحدة بـ915 مليون دولار وإيطاليا بمبلغ 837 مليون دولار.

أما أكبر دولة تستورد منها تركيا فكانت روسيا بفاتورة قدرها 1.985 مليار دولار يليها الصين بـ1.772 مليار ثم ألمانيا بـ1.656 مليار دولار والولايات المتحدة بنحو 802 مليون دولار.

ولكن في أول 11 شهراً من العام الجاري، تراجع عجز الميزان التجاري لتركيا بنسبة 48.8 بالمائة مسجلاً 26.8 مليار دولار.

وارتفعت صادرات تركيا بنسبة 1.8 بالمائة في الفترة بين يناير/كانون الثاني حتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على أساس سنوي، بينما تراجعت الواردات بنحو 11 بالمائة.

وبحلول الساعة 12:22 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.1 بالمائة مسجلة 5.9486 ليرة.