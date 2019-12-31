"سابك" تعتزم تصفية 3 شركات تابعة ضمن خططها للتحول

الرياض- مباشر: أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن تصفية 3 شركات تابعة لها اختياريا كجزء من خطة التحول الخاصة بشركة سابك.

وأوضحت "سابك" في بيان نشر على "تداول" يوم الثلاثاء، أنها قامت بتصفية 3 شركات تابعة اختيارياً لعدم رغبة (سابك) في استمرار تلك الشركات امتثالاً لأحكام المادة 181 من نظام الشركات، وذلك بناءً على قرار الشركة الصادر بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019 وذلك كجزءً من خطة التحول الخاصة بشركة سابك.

وأضافت أن قرار التصفية يشمل كل من شركة سابك للحفارات الصناعية والمملوكة بالكامل لـ"سابك"، ويبلغ رأس مالها 500 ألف ريال، والشركة السعودية لألياف الكربون – مملوكة لـ (سابك) بنسبة 100 بالمائة، ويبلغ رأسمالها 500 ألف ريال، إضافة إلى الشركة السعودية اليابانية للاكريلونيتريل – مملوكة لـ (سابك) بنسبة 100 بالمائة، ويبلغ رأس مالها المدفوع 171.227 مليون ريال.

ونوهت الشركة إلى أنها مستمرة في تطوير منتجات تلك الشركات عن طريق شركات تابعة أخرى، ولا يتوقع أن يكون للتصفية أي أثر مالي على القوائم المالية الموحدة لـ(سابك).

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