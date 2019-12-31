3 دول خليجية تستقبل 2020 بتثبيت أسعار الوقود

مباشر- محمود جمال: أعلنت ثلاث دول من الخليج (الإمارات وقطر وسلطنة عمان) عن تثبيت الأسعار الجديدة للوقود والتي سيتم تطبيقها بدءاً من غداً الاربعاء الموافق الأول من يناير/كانون الثاني 2020.

ووفقاً لإحصائية أعدتها "مباشر" استناداً لبيانات حكومية، فإن أسعار البنزين في الإمارات ستشهد استقراراً، حيث ستبلغ أسعار البنزين الممتاز نحو 2.24 درهم (0.60 دولار) في الشهر المقبل.

وسيستقر سعر البنزين العادي عند سعر 2.12 درهم (0.577 دولار). وسيتم تثبت أسعار الديزل أيضاً عند سعر 2.38 درهم (0.65 دولار).

قطر

فيما ستثبت قطر أسعار البنزين العادي والديزل عند مستويات شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي حيث كان سعر لتر الديزل مسعراً عند 1.85 ريال (0.51 دولار)، كما سيظل سعر البنزين العادي عند 1.90 ريال (0.52 دولار).

وسيظل سعر بيع لتر البنزين الممتاز عند 1.75 ريال (0.48 دولار).

عمان

فيما تشهد السلطنة تراجعاً بأسعار البنزين والديزل خلال الشهر المقبل، حيث ستبلغ أسعار البنزين الممتاز 211 بيسة (0.291 دولار) في يناير/كانون الثاني 2020.

وسيثبت سعر البنزين العادي عند 222 بيسات (0.576 دولار). وأسعار الديزل عند 240 بيسة (0.62 دولار).

السعودية

يشار إلى أنه في منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول 2019، أعلنت شركة أرامكو السعودية، عن أسعار بيع البنزين في الأسواق المحلية بالمملكة، خلال الربع الرابع من العام 2019، (سبتمبر/ أيلول حتى ديسمبر/ كانون الأول 2019)، بزيادة محدودة.

الكويت والبحرين

وأما عن أسعار الوقود بدولة الكويت فلم تعلن عن أي تغيرات، حيث بلغت أسعار الوقود بها كالآتي: سعر البنزين الممتاز 105 فلوس (0.345 دولار)، والبنزين العادي 85 فلساً (0.279 دولار)، والديزل 115 فلساً (0.378 دولار).

كما لم تعلن مملكة البحرين عن أي تغيرات، حيث بلغت أسعار الوقود بها كالتالي: سعر البنزين الممتاز 200 فلس (0.528 دولار)، والبنزين العادي 140 فلساً (0.370 دولار)، والديزل 120 فلساً (0.316 دولار)، شاملة ضريبة القيمة المضافة.

تحرير الأسعار

ودول الخليج تتبنى بما يعرف بالتحرير المدار لأسعار الطاقة وهي التي تشكل من مصروفاتها نحو 4 بالمائة كحد أقصى من متوسط دخل المواطن الخليجي.

ومن فوائد التحرير المدار الاتجاه لتعظيم الاستفادة منها من عدة جوانب صحية لبيئة الأعمال والمواطنين واقتصادية لجذب الاستثمارات العالمية وفق المعايير الدولية، بالإضافة لخفض أسعار السلع والخدمات والسيطرة على معدلات التضخم.

وهذه الآلية تسهم في التعديل الإيجابي لسلوك المستهلكين من ترشيد الاستهلاك، ولفت الانتباه للحفاظ على البيئة من خلال استخدام الطاقة النظيفة في وسائل النقل العامة، واستخدام السيارات الشخصية الاقتصادية الصديقة للبيئة.

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