تعلن الشركة السعودية للنقل الجماعي -سابتكو- عن آخر التطورات لتشغيل مشروع النقل العام بالحافلات بمدينة الرياض.

بند توضيح مقدمة تعلن الشركة السعودية للنقل الجماعي –سابتكو أنها قد استلمت من شركة المواصلات العامة والتي تمتلك فيها الشركة السعودية للنقل الجماعي نسبة 80% من رأسمالها. اشعارا بتاريخ 31/12/2019 م يفيد بأن الهيئة الملكية لمدينة الرياض حددت بداية التشغيل الفعلي لشبكة مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بالحافلات بمدينة الرياض خلال الربع الثاني من عام 2020م . الحدث الذي سبق إعلانه تشغيل مشروع النقل العام بالحافلات بمدينة الرياض. تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1440-10-06 الموافق 2019-06-09 نسبة الانجاز المتحقق لا ينطبق. التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث الربع الثاني 2020م. التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب يصعب تحديد التكاليف المرتبطة بالحدث حاليا حيث يتم التنسيق بين الأطراف ذات العلاقة نحو دراسة خطط العمل اللازمة والتي سيتم بموجبها تحديد تلك التكاليف والإعلان عنه في حينه.
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