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أرامكو: مدير الاستقرار السعري لم ينفذ أي عمليات حتى اليوم

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الرياض-  مباشر: أعلنت شركة أرامكو ، في بيان اليوم الثلاثاء، عدم تنفيذ مدير الاستقرار السعري- جولدمان ساكس العربية السعودية، أي عمليات حتى اليوم الموافق 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

جاء ذلك في إشعار جديد تسلمته شركة أرامكو من شركة جولدمان ساكس العربية السعودية، مدير الاستقرار السعري، بشأن الطرح العام الأولي من أسهم المصدر ("الطرح") الذي يتضمن الإعلان الأول خلال مدة الاستقرار السعري.

وأعلنت شركة جولدمان ساكس العربية السعودية عن احتمالية قيامها بعملية الاستقرار السعري للأوراق المالية التالية وفقا للتعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية.

وكشفت أنه في تاريخ هذا الإعلان، لم يتم تنفيذ أي عمليات استقرار سعري.

وتتمثل التعليمات الخاصة بآلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية كالتالي:

ونصت نشرة طرح أرامكو السعودية على أن أسهم التخصيص الإضافي بحد أقصى يصل إلى عدد أسهم تمثل نسبتها 15 بالمائة من إجمالي عدد الأسهم المشمولة في الطرح (450 مليون سهم)، يقرضها المساهم المقرض إلى مدير الاستقرار السعري، بهدف تنفيذ آلية الاستقرار السعري

وبدأت أرامكو السعودية تداولاتها بالسوق السعودي، يوم الأربعاء 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، بالرمز 2222 ضمن قطاع الطاقة.

مباشر (اقتصاد)

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