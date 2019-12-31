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"هواوي" تخفض تقديرات الإيرادات لـ122 مليار دولار في 2019

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"هواوي" تخفض تقديرات الإيرادات لـ122 مليار دولار في 2019 "هواوي" تخفض تقديرات الإيرادات لـ122 مليار دولار في 2019

مباشر: خفضت شركة هواوي الصينية تقديراتها للإيرادات خلال مجمل عام 2019، لتبلغ حوالي 122 مليار دولار، وسط توقعات بأن يكون العام الجديد "صعباً".

وبحسب رسالة من رئيس هواوي "إرك شو" إلى الموظفين في الشركة الصينية والعملاء، اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع أن تتجاوز إيرادات المبيعات في عام 2019 بأكمله 850 مليار يوان (121.66 مليار دولار)، نقلاً عن وكالة رويترز.

وتمثل هذه الأرقام زيادة حوالي 18 بالمائة على أساس سنوي، ولكنها لا تزال أقل من التوقعات الأولية للشركة.

يذكر أن إيرادات شركة هواوي كانت قد نمت بنسبة 19.5 بالمائة في عام 2018.

وكان 2019 بمثابة عام مضطرب بالنسبة لشركة التكنولوجيا الصينية "هواوي"، حيث واجهت ضغوطاً مستمرة من الولايات المتحدة على خلفية اتهامات بأنها تمثل خطراً على الأمن القومي.

في حين نفت شركة "هواوي" مراراً هذه الإدعاءات الأمريكية حول استخدام معداتها في التجسس لصالح الصينية مما جعل واشنطن تدرجها ضمن القائمة السوداء.

وبالنظر إلى عام 2020، فمن المتوقع استمرار الضغوطات الناجمة عن اتهامات الولايات المتحدة المستمرة للشركة.

ومع ذلك، استمرت بعض الشركات الأمريكية في البيع إلى شركة "هواوي"، باستخدام ثغرة في اللوائح.

وقامت الشركة بتوقيع صفقات تجارية بشأن الجيل الجديد المعروف باسم "5G" ولكن لا تزال هناك بعض الأسواق المهمة التي لم تقرر بعد ما إذا كانت ستسمح لها بالدخول إلى شبكات الهاتف المحمول من الجيل الجديد.

وفي حين أن أستراليا واليابان قد حظرتا "هواوي" فعلياً من شبكات الجيل الخامس، إلا أن بعض الدول لم تحسم أمرها بعد، مثل ألمانيا والمملكة المتحدة، واللتان تعتبران بمثابة سوقين مهمين للشركة الصينية.

وبنهاية جلسة اليوم، تراجع سهم "هواوي" بنسبة 2.4 بالمائة إلى 3.180 يوان.

مباشر (اقتصاد)

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