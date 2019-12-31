إعلان إلحاقي من شركة دور للضيافة عن آخر التطورات بخصوص توقيع الشركة مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة للأوقاف

بند توضيح مقدمة إلحاقاً لإعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 30 أكتوبر 2019م بشأن توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للأوقاف للقيام بالدراسات المطلوبة لإنشاء شركة ذات غرض خاص مع الهيئة العامة للأوقاف لتطوير قطعة الأرض رقم (125) المملوكة للهيئة والواقعة في المنطقة المركزية من الجهة الشمالية للحرم النبوي الشريف لبناء وتشغيل فندق خمس نجوم . تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1441-03-02 الموافق 2019-10-30 التغير الحاصل على التطوير تود الشركة أن تعلن عن تمديد مذكرة التفاهم بين الطرفين لمدة (3) أشهر إضافية تنتهي بتاريخ 31 مارس 2020م، وذلك لاستكمال الدراسات المطلوبة حيث استلزم ذلك وقتاً لتحديد تكلفة تطوير الأرض والمكونات التشغيلية للمشروع. وسيتم الإعلان لاحقاً عن آخر المستجدات المرتبطة بذلك. الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد أثر مالي للتمديد وسيتم تحديد الأثر المالي بعد انتهاء جميع الدراسات
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