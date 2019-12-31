سوق الأسهم السعودية يرتفع 0.5% بآخر جلسات 2019

الرياض - مباشر: اختتم المؤشر العام لسوق الأسهم السوق السعودي تعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع ليودع عام 2019 في آخر جلساته داخل المنطقة الخضراء مدعوماً بأداء القطاعات القيادية.

وسجل المؤشر العام للسوق ارتفاعاً بنسبة 0.53 بالمائة إلى مستوى 8389.23 نقطة بمكاسب 44.22 نقطة.

وشهدت التداولات تراجعاً طفيفاً بالمقارنة بجلسة أمس الاثنين، وبلغ اجمالي قيمة التداول 4 مليارات ريال، مقابل 4.26 مليار ريال، كما تراجعت كميات التداول إلى 156.030 مليار سهم مقابل 179.163 مليار سهم.

وتصدر الارتفاعات سهم الكثيري بنسبة 10 بالمائة، وتلاه سهم الشرقية للتنمية بنسبة 9.83 بالمائة، إضافة إلى ارتفاع سهم الكابلات السعودية بنسبة 8.29 بالمائة.

وبالمقابل تصدر التراجعات سهم متلايف إيه أي جي بنسبة 3.88 بالمائة، وتلاه سهم أنعام القابضة بنسبة 3.79 بالمائة، كما تراجع أداء سهم عناية بنسبة 3.09 بالمائة.

وكان سهم أرامكو الأنشط في الكميات والسيولة بنحو 13.5 مليون سهم، وبقيمة 474.77 مليون ريال.

وارتفع بالمؤشر العام القطاعات القيادية تصدرها قطاع الاتصالات بنسبة 1.38 بالمائة، وارتفع أيضاً قطاع البنوك بنسبة 0.57 بالمائة، إضافة الى ارتفاع الطاقة بنسبة 0.37 بالمائة، والمواد الأساسية بنسبة 0.26 بالمائة.

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