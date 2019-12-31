12 قراراً للوزراء السعودي باجتماعه الأسبوعي برئاسة الملك سلمان

الرياض ـ مباشر: عقد مجلس الوزراء السعودي، جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

قال وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن مجلس الوزراء، استعرض خلال الاجتماع تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم.

ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون بمجال الملكية الفكرية بين السعودية وجمهورية الصين الشعبية.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية والمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) للتعاون بمجالات التنمية الزراعية والاستدامة البيئية.

ووفق المجلس كذلك على اتفاقية تأسيس شركة المدفوعات الخليجية، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، والنظر في قرار مجلس الشورى بهذا الشأن.

وقرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للزكاة والدخل بالسعودية، وإدارة الضرائب الاتحادية في روسيا الاتحادية للتعاون الفني بمجال الإدارة الضريبية.

كما قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية بالتباحث مع الجانب التونسي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالسعودية، ووزارة الصناعة في تونس.

وقرر المجلس تفويض وزير النقل بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين السعودية والأرجنتين بمجال خدمات النقل الجوي.

ووافق مجلس الوزراء على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الباكستانية في مجال الرياضة.

كما قرر المجلس نقل نشاط التراث الوطني من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة الثقافة، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الثقافة، والتوصية المعدة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بهذا الشأن.

وقرر المجلس كذلك تعيين عبدالرحمن بن صالح آل عبيد، وعبدالعزيز بن ناصر السريع، وعادل بن علي الغامدي، أعضاء في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

كما وافق المجلس على تعيين عبدالعزيز بن محمد السويلم، وعلي بن عايض القرني، ووليد بن محمد زاهد، أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

وافق مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماعه على عدد من التعيينات، والترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفتي (سفير) و (وزير مفوض).

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