إعلان مجموعة السريع التجارية الصناعية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة ( الاجتماع الأول )

1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بقيمة (112,660,000) ريال سعودي وفقا لما يلي :

أ ) رأس مال الشركة قبل الزيادة هو (65,500,000) ريال سعودي مقسم إلى (6,550,000) سهم عادي.

ب ) رأس مال الشركة بعد الزيادة هو (178,160,000) ريال سعودي مقسم إلى (17,816,000) سهم عادي.

ج ) المبلغ الإجمالي للزيادة هو (112,660,000) ريال سعودي.

د ) سبب زيادة رأس المال : التوجه الإستراتيجي ورفع الملاءة المالية للمجموعة من خلال إعادة هيكلة المجموعة وتطبيق خطة عمل تركزعلى أنشطتها الرئيسية.

هـ ) طريقة زيادة رأس المال : طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد (11,266,000) سهم عادي.

و ) تاريخ الأحقية : في حال وافق مساهموا الشركة في إجتماع الجمعية العامة الغير عادية على زيادة رأس المال ستكون الأحقية لجميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها زيادة رأس المال.

2- التصويت على تعديل المادة (7) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـرأس المال في حالة تمت الموافقة على البند رقم (1) (مرفق).

3- التصويت على تعديل المادة (8) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم في حالة تمت الموافقة على البند رقم (1) (مرفق).