إعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن توقيع عقد مع شركة طيران ناس

بند توضيح مقدمة تعلن الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن إبرامها عقد مع شركة طيران ناس بتاريخ31 -12-2019م لمدة خمس سنوات وذلك اعتباراً من تاريخ01-01-2020م وحتى 31-12-2024م ، وتقوم الشركة السعودية للخدمات الأرضية بمقتضى هذا العقد بتزويد رحلات طيران ناس الداخلية والدولية بخدمات المناولة الأرضية بما فيها خدمات الساحة وخدمات الركاب في جميع مطارات المملكة. وتبلغ القيمة التقديرية للعقد مليار ريال سعودي، وتتوقع الشركة أن يساهم العقد المبرم إستدامة أعمال الشركة وزيادة تدفقاتها النقدية وتعزيز أعمالها والتأثير بشكل إيجابي في نتائجها المالية اعتباراً من الربع الأول من العام 2020م . تاريخ اعلان الترسية 1441-05-05 الموافق 2019-12-31 موضوع العقد تقديم خدمات المناولة الأرضية لرحلات طيران ناس تاريخ توقيع العقد 1441-05-05 الموافق 2019-12-31 قيمة العقد مليار ريال سعودي تفاصيل العقد تقوم الشركة السعودية للخدمات الأرضية بمقتضى هذا العقد بتزويد رحلات طيران ناس الداخلية والدولية بخدمات المناولة الأرضية بما فيها خدمات الساحة و خدمات الركاب في جميع مطارات المملكة مده العقد 5 سنوات الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها اعتباراً من الربع الأول من عام 2020م أطراف ذات علاقة لا يوجد
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