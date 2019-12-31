إيرادات المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية تتجاوز 879 مليون ريال

الرياض – مباشر: بلغ اجمالي إيرادات المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة العربية السعودية خلال الربع الثاني من العام 2019 نحو 879.32 مليون ريال.

وبحسب نتائج مؤشر مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الخاص الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، بلغت إيرادات المنشآت الصغيرة التي توظف من 6 إلى 49 مشتغلا في القطاع الخاص إلى 163.415 مليون ريال لتمثل ما نسبته 18.6 بالمائة من اجمالي الإيرادات بالربع الثاني من 2019.

أما عن إيرادات المنشآت المتوسطة والتي توظف من 50 إلى 249 مشتغلاً سجلت أقل إيرادات بقيمة 112.390 مليون ريال بالربع الثاني من العام الجاري بنسبة 12.8 بالمائة من إجمالي الإيرادات في الربع الثاني من 2019.

واظهرت الإحصائية أن اجمالي عدد المشتغلين بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة بلغ خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو 5 ملايين مشتغل.

وبحسب هيئة الإحصاء شكل عدد المشتغلين في المنشآت الصغيرة التي توظف (6-49) مشتغلا في القطاع الخاص مانسبته 27 بالمائة من إجمالي المشتغلين في الربع الثاني من 2019 ليصل عددهم إلى 2.265 مليون مشتغل.

وشكلت نسبة المشتغلين للمنشآت المتوسطة والتي توظف من (50-249) مشتغلاُ في القطاع الخاص 20 بالمائة من إجمالي عدد المشتغلين في الربع الثاني من العام 2019 ليبلغ عددهم 1.618 مليون مشتغل.

اما عن المنشآت المتناهية الصغر والتي توظف من (1-5) مشتغلاً فقد بلغ عدد المشتغلين فيها 1.042 مليون مشتغل.

وكان مسح لـ "مباشر " أظهر ارتفاع في حجم التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمملكة العربية السعودية بنهاية الربع الثاني من عام 2019 على أساس سنوي.

وارتفع إجمالي حجم التسهيلات بنسبة 11.63 بالمائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـالفترة المماثلة من العام الماضي، بزيادة قيمتها 11.77 مليار ريال.

ووصل إجمالي التسهيلات المقدمة من جانب القطاع المصرفي وشركات التمويل إلى 113.03 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2019، مقارنة بــ 101.26 مليار ريال بنهاية الربع المماثل من العام الماضي.

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