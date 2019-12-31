الوزراء السعودي يوافق على اتفاقية تأسيس شركة المدفوعات الخليجية

الرياض – مباشر: ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة.

ووافق مجلس الوزراء، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، على اتفاقية تأسيس شركة المدفوعات الخليجية.

وجاءت موافقة المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (4/ 1) وتاريخ 14 ربيع الأول من عام 1441هـ.

وأقر مجلس الشورى السعودي، في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على مشروع اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية الموقعة من قبل أطراف الاتفاقية.

يذكر أن اتفاقية شركة المدفوعات الخليجية جرى توقيعها بين محافظي البنوك المركزية الخليجية، العام الماضي، برأسمال مصرح به 120 مليون ريال، ورأسمال مدفوع 60 مليون ريال، عبر مساهمة متساوية لدول مجلس التعاون.

وتقوم الشركة بتوفير بيئة آمنة وسريعة للتحويلات المالية بين دول مجلس التعاون، ويكون المقر الرئيس لشركة المدفوعات الخليجية في الرياض ومقرها الثانوي في أبوظبي.

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