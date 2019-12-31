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العملات المشفرة تتراجع قبيل ساعات من نهاية 2019

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العملات المشفرة تتراجع قبيل ساعات من نهاية 2019 العملات المشفرة تتراجع قبيل ساعات من نهاية 2019

مباشر: انخفضت العملات المشفرة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء لكن ذلك لم يمنع من اتجاه البيتكوين لحصد مكاسب بنحو 100 بالمائة خلال عام 2019.

وبعد أن اتخذت العملات الإلكترونية اتجاهاً صاعداً في العام الحالي بقيادة البيتكوين منذ بدايته لتصل من مستوى يقل قليلاً عن 4 آلاف دولار إلى ذروة هذا العام عند مستوى قريب من 13 ألف دولار في منتصف 2019، عاودت الهبوط مجدداً لنطاق يتراوح بين 7 إلى 8 آلاف دولار.

وأعلنت جوجل إزالة مئات من مقاطع الفيديوهات التعليمية الخاصة بالأصول المشفرة من موقعها الخاص بمشاركة الفيديوهات "يوتيوب"، معتبرة أنها تمثل "محتوى ضار وخطر “في الأسبوع الماضي.

وأقر رئيس سويسرا المنتهية ولايته إن مشروع عملة فيسبوك الرقمية "ليبرا" فشل في شكله الحالي وبحتاج إلى التعديل لأن البنوك المركزية لن تقبل سلة العملات التي تقوم عليها.

وتستعد الصين لطرح عملتها الرقمية والتي تعد مكملاً لليوان الورقي ولا يوجد أي منافسة او نية لإلغائه.

وبحلول الساعة 12:05 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 1.07 بالمائة لتهبط إلى 7280 دولار.

وانخفضت عملة الايثيريوم بنسبة 0.8 بالمائة عند مستوى 132.6 دولار، وسجلت الريبل هبوطاً بنحو 1 بالمائة عند 0.1930 دولار.

بينما استقرت عملة تيثير عند مستوى 1.01 دولار، في حين هبطت البيتكوين كاش بنحو 1.4 بالمائة لتصل إلى 208.9 دولار.

وخلال الفترة نفسها، سجلت القيمة السوقية الإجمالية لكافة العملات المشفرة مستوى 193.012 مليار دولار مقابل 195.519 مليار دولار المسجلة قبل 24 ساعة مضت.

مباشر (اقتصاد)

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