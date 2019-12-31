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صفقتان خاصتان على "اللجين" ضمن مستويات التداول

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صفقتان خاصتان على "اللجين" ضمن مستويات التداول صفقتان خاصتان على "اللجين" ضمن مستويات التداول

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم "تداول"، اليوم الثلاثاء، تنفيذ صفقتين خاصتين، على سهم شركة اللجين ضمن مستويات تداول السهم خلال الجلسة.

ووفقاً لبيانات "تداول" بلغت القيمة الإجمالية للصفقتين 122 مليون ريال، من خلال 4 ملايين سهم، بسعر 30.50 ريال للصفقتين.

وتم تداول سهم اللجين بجلسة الثلاثاء، بين مستويات 30.70 ريال، و29.50 ريال؛ وهو أعلى وأدنى مستوى للسهم، على التوالي.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول

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