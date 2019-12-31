الوزراء السعودي يرحب باتفاقية استئناف النفط بالمنطقة المقسومة مع الكويت

الرياض ـ مباشر: رحب مجلس الوزراء السعودي، بتوقيع مذكرة تفاهم مع الكويت، بشأن استئناف الإنتاج النفطي من المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة في الجانبين.

كما رحب المجلس؛ وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء بتوقيع الاتفاقية الملحقة باتفاقيتي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة، بين السعودية والكويت.

وأكد المجلس أن هذه الاتفاقية تجسد جانباً من العلاقات المتميزة بين البلدين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وعقد مجلس الوزراء السعودي اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

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