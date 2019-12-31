11 بورصة عربية إجازة غداً بمناسبة العام الجديد

مباشر- محمود جمال: أظهرت إحصائية أعدها "مباشر" أن 11 بورصة عربية ستشهد عطلة خلال الأيام المتبقية من الأسبوع الجاري بمناسبة العام الميلادي الجديد 2020.

وتتعطل 5 بورصات خليجية غداً من بين 11 بورصة عربية، هي: (دبي، وأبوظبي، والكويت، وقطر، والبحرين).

وتستأنف تلك البورصات أعمالها يوم الخميس المقبل الموافق الثاني من يناير/كانون الثاني من العام الجديد، فيما عدا بورصة الكويت والتي ستعود للتداول يوم الأحد الموافق الخامس من الشهر ذاته.

وعربياً، ستحصل بورصة مصر والعراق وفلسطين وعمَّان إضافة إلى بورصة تونس والمغرب على إجازة يوم غد.

وفيما يلي مواعيد عطلة أسواق المال العربية خلال تلك الفترة، وتاريخ استئناف العمل:

يُشار إلى إن سوق الأسهم السعودية - تداول، لم تعلن عن إجازة غداً؛ وبذلك ستعمل بشكل طبيعي.