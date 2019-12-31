القطاع غير النفطي بالسعودية ينمو 4.3% بالربع الثالث من 2019

الرياض – مباشر: أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي بالسعودية بالأسعار الثابتة، نسبة نمو 4.33 بالمائة خلال الربع الثالث من 2019، مقارنة بـنسبة 1.98 بالمائة بالربع الثالث من 2018؛ وذلك بالأسعار الثابتة.

وجاء نمو القطاع غير النفطي مدفوعاً بتسجيل القطاع الخاص غير النفطي نمواً بنسبة 4.22 بالمائة، ونمو القطاع الحكومي غير النفطي نسبة نمو 4.6 بالمائة، خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة بالأسعار الثابتة - 0.46 بالمائة بالربع الثالث من 2019، مقابل 2.45 بالمائة خلال الربع المماثل من 2018.

وتأثر الناتج المحلي للسعودية بتراجع ناتج القطاع النفطي بنسبة 6.43 بالمائة خلال الربع الثالث من عام 2019، مقارنة بنمو نسبته 3.64 بالمائة في الربع المماثل من العام الماضي.

وبلغ إجمالي قيمة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة؛ وفقاً للتقرير الصادر اليوم الثلاثاء عن الهيئة العامة للإحصاء، 651.39 مليار ريال، مقارنة بــ 654.37 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2018.

وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي 376.07 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2019، مقابل 360.48 مليار ريال خلال الربع المماثل من 2018، وذلك بالأسعار الثابتة.

وتوزع الناتج المحلي للقطاع الغير نفطي على 272.63 مليار ريال للقطاع الخاص، و103.44 مليار ريال للقطاع الحكومي.

وتراجعت قيمة الناتج المحلي للقطاع النفطي بالأسعار الثابتة إلى 271.23 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2019، مقابل 289.87 مليار ريال خلال الربع المماثل من 2018.

كان القطاع غير النفطي المساهم الأكبر بالناتج المحلي الإجمالي بالسعودية خلال الربع الثالث من 2019؛ بنسبة 57.7 بالمائة مرتفعاً من 55.1 بالمائة في الربع المماثل من العام 2018.

وتراجعت مساهمة القطاع النفطي بالناتج المحلي للسعودية من 44.3 بالمائة في الربع الثالث من العام الماضي، إلى 41.6 بالمائة في الربع الثالث من العام 2019.

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