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أرامكو السعودية تحدد سعر بيع البروبان لشهر يناير

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أرامكو السعودية تحدد سعر بيع البروبان لشهر يناير أرامكو السعودية تحدد سعر بيع البروبان لشهر يناير

الرياض ـ مباشر: حددت شركة أرامكو سعر بيع البروبان في شهر يناير/ كانون الثاني 2020 عند 565 دولاراً للطن، مقابل 440 دولاراً للطن، في ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وحددت أرامكو؛ وفقاً لما نقلته "رويترز" اليوم الثلاثاء، سعر البوتان لشهر يناير/ كانون الثاني المقبل، عند 590 دولاراً للطن، مقابل، 455 دولاراً للطن في الشهر السابق.

وسعر بروبان أرامكو معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال إلى آسيا.

وأعلنت أرامكو السعودية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن تحديد سعر بيع البروبان لشهر ديسمبر/ كانون الأول عند 440 دولاراً للطن، مقابل 430 دولاراً في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

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