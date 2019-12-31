صندوق الثروة التركي يشتري حصة البنك الأوروبي في بورصة إسطنبول

مباشر: قام صندوق الثروة السيادية في تركيا بالاستحواذ على حصة البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية في بورصة إسطنبول والبالغة 10 بالمائة.

وقال البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية والمعروف اختصاراً بـ"إيه.بي.أر.دي" في بيان على موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إنه باع حصة بنحو 10 بالمائة في بورصة إسطنبول إلى صندوق الثروة التركي.

وكان البنك الأوروبي أحد المساهمين في بورصة الأسهم التركية منذ ديسمبر/كانون الأول عام 2015.

وصعدت بذلك حصة صندوق الثروة السيادي في تركيا إلى 90.6 بالمائة في بورصة إسطنبول.

وأكد "إيه.بي.أر.دي" أنه سيظل ملتزماً بتوفير دعم إضافي لتطوير أسواق رأس المال التركية بعد البيع.

وقال في البيان: "سيواصل البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية دعم بيئة مواتية للأصول المالية المقومة بالعملة المحلية وتعميق أسواق رأس المال المحلية".

وأشار كذلك إلى أنه سيدعم إدخال مصادر تمويل بديلة في تركيا كما سيواصل دعم العروض العامة الأولية.