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12 بورصات عربية إجازة غداً بمناسبة العام الجديد

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مباشر- محمود جمال: أظهرت إحصائية أعدتها "مباشر" أن 12 بورصة عربية ستشهد عطلة خلال الأيام المتبقية من الأسبوع الجاري بمناسبة العام الميلادي الجديد 2020.

وتتعطل 6 بورصات خليجية غداً من بين 12 بورصة عربية، هي: (دبي، أبوظبي، الكويت، قطر، البحرين، مسقط).

وستستأنف تلك البورصات أعمالها يوم الخميس المقبل الموافق الثاني من يناير/كانون الثاني من العام الجديد، فيما عدا بورصة الكويت والتي ستعود للتداول يوم الأحد الموافق الخامس من الشهر ذاته.

وعربيا،  ستحصل بورصة   والعراق وفلسطين وبورصة عمَّان إضافة إلى بورصة تونس والمغرب على إجازة يوم غداً بمناسبة الميلادية.

وفيما يلي مواعيد عطلة أسواق المال العربية خلال تلك العطلة، وتاريخ استئناف العمل:

ويشار إلى إن سوق الأسهم - تداول، لم تعلن عن إجازة غداً؛ وبذلك ستعمل بشكل طبيعي.

مباشر (اقتصاد)

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