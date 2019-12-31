كارلوس غصن يفر من اليابان: "أهرب من الظلم والاضطهاد"

مباشر: غادر رئيس شركة نيسان السابق "كارلوس غصن" اليابان متجهاً إلى لبنان مما أسماه "الظلم والاضطهاد السياسي"، في خرق قانون غير مسبوق لقواعد الكفالة والرقابة.

وقال غصن في بيان من لبنان، اليوم الثلاثاء: "أنا الآن في لبنان ولن أكون رهينة بعدد الآن من قبل نظام القضاء الياباني الصارم حيث يتم افتراض الذنب وتفشي التمييز في تجاهل لحقوق الإنسان الأساسية".

واعتبر ذلك بمثابة تجاهل صارخ لالتزامات اليابان القانونية بموجب القانون الدولي والمعاهدات التي تلتزم بها.

وقال: "لم أهرب من العدالة، لقد نجوت من الظلم والاضطهاد السياسي، يمكنني الآن التواصل بحرية أخيراً مع وسائل الإعلام".

وكان الرئيس السابق لتحالف نيسان ورينو اعتقل في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018 وقضى أكثر من 100 يوم في السجن الياباني قبل الإفراج عنه ومنذ ذلك الحين وهو مقيم في طوكيو.

وكان من المفترض أن غضن ينتظر محاكمته حول الاتهامات المتعلقة بسوء السلوك المالي والتي كان من المتوقع عقدها في العام المقبل.

وأنكر كارلوس غصن كافة التهم الموجهة إليه، متهماً كبار المسؤولين التنفيذيين في نيسان والمدعين العامين والمسؤولين الحكوميين بالتآمر لإسقاطه بسبب مخاوف من أنه سيجبر شركة صناعة السيارات اليابانية على الاندماج الكامل مع رينو.