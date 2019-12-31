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الأسهم الصينية تقفز 22% في عام 2019

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الأسهم الصينية تقفز 22% في عام 2019 الأسهم الصينية تقفز 22% في عام 2019

مباشر: ارتفعت الأسهم الصينية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، لتنهي عام 2019 بمكاسب وصلت لـ22 بالمائة.

واستفادت الأسهم في الصين اليوم من بيانات اقتصادية إيجابية، بالإضافة إلى توقعات قرب توقيع الصفقة التجارية مع الولايبات المتحدة.

 وكشفت بيانات اقتصادية أن أداء النشاط الصناعي في الصين استقر على عكس توقعات تراجعه خلال الشهر الجاري.

 وأظهرت البيانات أن طلبيات الصادرات الجديدة لشركات القطاع الخاص في الصين سجلت نمواً خلال ديسمبر/كانون الأول الجاري، لأول مرة منذ منتصف عام 2018.

ويتفاءل المستثمرون بشأن الصفقة التجارية المستقبلية بين أكبر أقتصاديتين في العالم، وسط توقعات توقيعها رسمياً في أوائل عام 2020.

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر "شنغهاي المركب" بنسبة 0.3 بالمائة ليصل إلى مستوى 3050 نقطة، محققاً مكاسب سنوية بنسبة 22.3 بالمائة.

كما أن انخفض مؤشر "سي.إس.أي 300" بنسبة 0.4 بالمائة ليسجل 4096 نقطة، ليسجل صعوداً في العام الجاري بنحو 36 بالمائة.

وبحلول الساعة  11:07 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة الصينية أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.3 بالمائة عند مستوى 6.9597 يوان.

مباشر (اقتصاد)

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