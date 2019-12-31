العمل السعودية تتيح خدمة جديدة لمستفيدي الضمان الاجتماعي

الرياض ـ مباشر: أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالسعودية عن خدمة جديدة تتيح تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي القادرين على العمل.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن الخدمة تهدف إلى تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي القادرين على العمل، من الاستفادة من خدمات التمكين المقدمة والمتمثلة في التوظيف والتدريب والتأهيل.

وأشارت إلى أن الخدمة تهدف كذلك إلى تسهيل إجراءات التواصل بين الوزارة وعملائها، من خلال قنوات جديدة وتقنيات متطورة وميسرة.

كما بينت أن أهداف الخدمة تشمل رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة، وتطوير آليات الدعم للمستفيدين، والوصول إلى الباحثين عن عمل من أفراد الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي.

ونوهت وزارة العمل السعودية، إلى أنه يمكن لكافة مستفيدي الضمان الاجتماعي إتمام عملية تحديث بياناتهم دون الحاجة لزيارة مكاتب الضمان الاجتماعي.

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