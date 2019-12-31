الشورى السعودي يطالب بدراسة إمكانية إنشاء شبكة إنترنت وطنية

الرياض- مباشر: طالب مجلس الشورى السعودي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والهيئة الوطنية للأمن السيبراني لدراسة إمكانية إنشاء شبكة إنترنت وطنية لحماية البنية التحتية لشبكة الإنترنت بالمملكة وضمان استمرارية خدماتها.

كما طالب المجلس خلال جلسته العادية الـ 14 للسنة الرابعة من الدورة السابعة برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالله المعطانيعلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بذل المزيد من الجهود - بالتنسيق مع الجهات المعنية - للحد من رسائل النصب والاحتيال، وذلك نقلاً عن تغريدات بصفحة المجلس بموقع التواصل- تويتر.

وطالب المجلس بدعم الهيئة لتشجيع نشر التقنيات الحديثة مثل شبكات الجيل الخامس من خلال السماح باستخدام المواقع العامة والمواقع البلدية بأسعار مخفضة وتسهيل إجراءات تركيب الهوائيات الجدارية الصغيرة.

وأكد المجلس أنه يجب على الهيئة وضع التنظيمات اللازمة لإتاحة خاصية التجوال الوطني بين شبكات الاتصالات المتنقلة لا سيما في المناطق النائية التي لا تغطيها شبكات جميع الشركات المرخص لها.

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