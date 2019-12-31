حصاد 2019.. الإسكان السعودية تسرع الخطى نحو أهداف 2030

مباشر ـ ثابت شحاتة: حققت وزارة الإسكان السعودية، خلال عام 2019، خطوات متسارعة، مكنتها من تخطي مستهدفات العام، لكي تقطع شوطا كبيرا، باتجاه مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتستهدف الوازارة زيادة نسبة التملك للسعوديين، وتقليص قوائم الانتظار، ويستعرض موقع "مباشر"، أهم الأرقام والقرارات، لوزارة الإسكان السعودية

ويهدف برنامج الإسكان ضمن "رؤية 2030" لتقديم حلول سكنية تمكن الأسر السعودية من تملك المنازل المناسبة أو الانتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية وتحسين الظروف للأجيال الحالية والمستقبلية.

وفي تصريحات سابقة له، قال وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، إن الوزارة تمكّنت خلال عام 2019 من خدمة 300 ألف أسرة استفادت من مختلف الخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة.

وكشف الحقيل، خلال "ملتقى ميزانية 2020"، في ديسمبر كانون الأول 2019، أن الوزارة تستهدف خلال العام 2020 خدمة أكثر من 300 ألف أسرة عبر توفير مختلف الحلول والخيارات السكنية والتمويلية.

وأشار إلى أنه تم توفير أكثر من 125 ألف وحدة سكنية متنوعة ضمن 70 مشروعاً تحت الإنشاء بقيمة تصل إلى 62 مليار ريال، خلال عام 2019، فيما سيتم خلال العام 2020 ضح 100 ألف وحدة سكنية جديدة بقيمة 65 مليار ريال.

وبين وزير الإسكان أن القروض المقدّمة من البنوك والمؤسسات التمويلية، وصلت خلال 2019 إلى أكثر من 165 ألف قرض، ومن المتوقع مع نهاية 2020 الوصول إلى 204 آلاف قرض بقيمة 100 مليار ريال.

كما أوضح أنه تم توثيق أكثر من 400 ألف عقد سكني وتجاري عبر شبكة "إيجار"، إضافة إلى اعتماد 99 مخططاً سكنياً، وتم صرف 1.8 مليار ريال من إيرادات برنامج رسوم الأراضي البيضاء، لتنفيذ البنية التحتية للمشاريع السكنية.

وأكد الحقيل على أن تقليص قوائم الانتظار للدعم السكني كان يشكّل تحدياً أمام الوزارة خلال الفترة الماضية، منوّهاً إلى أن الوزارة استطاعت التغلّب على هذا التحدّي وإنهاء الانتظار عبر الاستفادة والاستحقاق الفوري.

خيارات ومبادرات

وأعلنت وزارة الإسكان السعودية، مؤخرا عن أهم إنجازاتها في عام 2019، لتسهيل حصول المواطنين السعوديين على السكن، سواء من خلال الوحدات الجاهزة، أو البناء الذاتي.

وأوضحت الوزارة أنه تم إطلاق عدد من الخيارات والمبادرات، مثل خيار البناء الذاتي الذي يخدم المواطنين الذين يملكون أراضي ويرغبون ببنائها ذاتياً وذلك من خلال حصولهم على القرض المدعوم.

كما تم إطلاق خيار شراء الوحدات الجاهزة من السوق الذي جاء تلبية لرغبات المواطنين، إلى جانب استمرار خيار الوحدات الجاهزة والاراضي المجانية، والحجز بمشاريع المطورين العقاريين، مع التركيز على المدن ذات الكثافة السكانية العالية.

وتم تفعيل تقنيات البناء الحديثة في المشاريع السكنية، بالشراكة مع المطورين العقاريين، سعياً إلى ضخّ المزيد من الوحدات السكنية وتسريع التملّك وتقليص قائمة الانتظار.

وبيّنت الوزارة، أنه من أبرز المبادرات التي تم إطلاقها مبادرة دعم العسكريين، من خلال تقديم قرض إضافي حسن يغطي 20 بالمائة، من قيمة العقار، بالإضافة لتمويلهم عبر برنامج القرض العقاري من خلال الجهات التمويلية.

وأطلقت الوزارة خدمة "المستشار العقاري" وهي عبارة عن فريق مختص يقدم أفضل الخدمات لمستفيدي صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان لتوفير أفضل الحلول الممكنة، وتذليل كافة العقبات مع الجهات التمويلية.

وشملت مبادرات وزارة الإسكان، مبادرة "دعم القيمة المضافة"، التي تعتبر إحدى البرامج التي تهدف لتقليل كلفة امتلاك المسكن، من خلال تحمل الوزارة سداد ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول.

كما شملت المبادرات، برنامج البناء المستدام، الذي شهد البدء بخدمتي اصدار شهادات الجودة للمساكن تحت الانشاء واصدار تقارير للمساكن الجاهزة.

برنامج سكني

وعلى مستوى برنامج "سكني"، أعلنت وزارة الإسكان السعودية، مؤخرا، عن استفادة 248.26 ألف أسرة، من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي يتيحها البرنامج منذ بداية 2019، حتى شهر نوفمبر / تشرين الثاني الماضي.

وأوضحت الوزارة، أن 85.12 ألف أسرة، من هذه الأسر، سكنت في منازلها، فيما فضّلت الأسر المستفيدة الأخرى خيارات الوحدات تحت الإنشاء والأراضي المجانية والبناء الذاتي.

وأشارت إلى أن مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي تم حجزها من المستفيدين منذ بداية 2019، وحتى نوفمبر / تشرين الثاني، بلغ 35.1 ألف وحدة سكنية.

كما نوهت الوزارة إلى أنه تم تسليم عدد من المستفيدين أراضٍ مجانية تجاوز مجموعها 81 ألف قطعة أرض وهو ما يمثّل رقماً أكبر من مستهدفات البرنامج الذي أعلنها مع بداية العام.

وبلغ مجموع المستفيدين من خيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة في الفترة نفسها من العام 2019، نحو 85.118 ألف مستفيد، إضافة إلى 46.91 ألف مستفيد من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي.

وأعلن برنامج "سكني"، في سبتمبر / أيلول 2019، عن تمديد مبادرة دعم الدفعة المقدمة للمدنيين من القطاعين الحكومي والخاص والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين، لمدة ستة أشهر إضافية.

وأوضح "سكني" أن تمديد مبادرة دعم الدفعة المقدمة ممن أتم خمسون عاما حتى نهاية شهر مارس / آذار 2020، بهدف الاستفادة من المبادرة والخيارات السكنية المتاحة فيها.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم، أن برنامج "سكني" يواصل تقديم خدماته للمستفيدين بحسب احتياجاتهم ورغباتهم وقدراتهم، بهدف تسريع تملّك المواطنين للمساكن، تماشياً مع رؤية المملكة، التي تستهدف رفع نسبة التملّك إلى 70 بالمائة بحلول عام 2030.

وأضاف السويلم، أن أعمال البناء تتواصل في 57 مشروعاً سكنياً بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، في مختلف مناطق المملكة، وذلك ضمن جهود برنامج "سكني" لتوفير خيارات سكنية مناسبة للسعوديين.

وبرنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية، تم إطلاقه عام 2017م، بهدف تقديم حلول سكنية للأسر السعودية تساعدهم على تملك السكن المناسب عن طريق عدد من الخيارات.

وافي

وأقرت لجنة البيع والتأجير على الخارطة "وافي"، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2019، معايير تأهيل المطورين العقاريين للعمل على مشاريع البيع على الخارطة للمنشآت القائمة والناشئة.

وأوضح برنامج "وافي" أن لائحة المعايير تنظم العمل على مشروعات البيع على الخارطة، تؤهل المطور لذلك بعد التأكد من القدرات المالية والتنظيمية والبشرية لمؤسسته أو شركته.

وأشار إلى أن هذه المعايير تم تطبيقها واعتمادها بشكل نهائي، بعد مراعاة آراء وأطروحات الجهات ذات العلاقة ومناقشتها وتمحيصها، والخلوص إلى نسخة نهائية تسهم في استمرارية تطوير منظومة القطاع الإسكاني والعقاري في المملكة بشكل متوازن.

وبرنامج "وافي" يمنح تراخيص بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة بمختلف أنواعها، ورخصة تسويق العقارات الخارجية على الخارطة، ورخصة بيع الأراضي على الخارطة، وغيرها من الخيارات.

إتمام

وأعلن مركز خدمات المطورين "إتمام" التابع لوزارة الإسكان السعودية، في سبتمبر/ أيلول 2019، عن البدء في تنفيذ اعتماد المخططات السكنية خلال 60 يوماً، وذلك تنفيذاً للأمر السامي الصادر بهذا الشأن، بهدف المسارعة بتنفيذ خطط التنمية العمرانية.

واتخذت وزارة الإسكان خطوات متسارعة في تنفيذ اعتماد المخططات السكنية خلال 60 يوماً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حيث تم إبرام اتفاقية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية تهدف إلى مواءمة الأهداف مع جميع الجهات الحكومية المعنية.

كما أعلن مركز "إتمام"، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن اعتماد 37 مخططاً بمساحة إجمالية 52.8 مليون متر مربع في شهر أكتوبر / تشرين الأول 2019، بهدف تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي.

وأكد مدير عام المركز عبد الوهاب بن مسفر القحطاني، أن الدور الاستراتيجي لمركز "إتمام"، يتمثل في تذليل العقبات التي تواجه المطور العقاري وأصحاب المشروعات السكنية، مما يسهم بتوفير الخيارات السكنية للمواطنين وزيادة المعروض.

وأنجز "إتمام" في أكتوبر طلبات رخص البناء لوحدات سكنية بلغ إجمالي عددها 518 وحدة بمساحة إجمالية بلغت 568,024 ألف م2، كما قام المركز بإصدار شهادات لتأهيل المطور العقاري وصل عددها 14 شهادة، إضافة إلى تلقي المركز طلبات استفسار عن سريان الصك بعدد إجمالي 32 صكاً.

ويعد مركز إتمام أحد مبادرات وزارة الإسكان الهادفة لتيسير إجراءات المطور العقاري لدعم العرض وتمكين الطلب، وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب.

صندوق النقد الدولي

وكشف تقرير لصندوق النقد الدولي، في شهر سبتمبر/ أيلول 2019، أن معروض المساكن الجديدة في السعودية يشهد نمواً ملحوظاً بسبب المبادرات الحكومية التي أطلقتها وزارة الإسكان.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يؤدي اعتماد صناديق الاستثمار العقارية المتداولة وغيرها من المبادرات إلى تخفيف القيود المالية التي كانت تواجهها شركات التطوير العقاري.

وأوضح الصندوق أن الحكومة أطلقت برامج لبناء مساكن لأسعار ميسرة لزيادة نسب التملك، كما تتيح لشركات التطوير العقاري فرص الحصول على الأراضي والتمويل، وتشجع استخدام تقنيات البناء الجديدة لزيادة المعروض من المساكن، كما ساعد فرض رسوم على الأراضي البيضاء في تحفيز تطوير تلك الأراضي.

كما أشار إلى أن الخطط الحكومية في قطاع الإسكان تستهدف تحفيز الطلب على المساكن من خلال السياسات الائتمانية والتوسع الديموغرافي.

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