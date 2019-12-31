الشورى السعودي يقر مشروع النظام الأساسي لاتحاد اللجان العمالية

الرياض - مباشر: وافق مجلس الشورى السعودي خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، على مشروع النظام الأساس لاتحاد اللجان العمالية.

واستمع المجلس خلال جلسته العادية الـ 14 للسنة الرابعة من الدورة السابعة برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالله المعطاني لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من مداخلات وآراء على مشروع النظام، نقلاً عن تغريدات بصفحة المجلس بموقع التواصل - تويتر.

اعتمد وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية، أحمد بن سليمان الراجحي، في يناير/ كانون الثاني 2019، إنشاء لجنة تنسيقية للجان العمالية بمسمى "اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية".

وتتمثل أبرز مهام اللجنة، في دراسة ترتيبات التجهيزات الأساسية لتفعيل دورها والقيام بمهامها، والتعريف بها بين منشآت القطاع الخاص، ووضع خطة عمل تتضمن آليات اجتماعات اللجنة، وتمثيل عمال المملكة في المحافل الدولية والمحلية، وصياغة لائحة تنظيمية تشتمل على نظام الترشيح، ونظام انعقاد الجلسات، وآليات معالجة قضايا العمال.

وتنسق اللجنة مع وزارة العمل حول نتائج اجتماعاتها ونتائجها والقرارات التي تقترحها في المهام المكلفة بها.

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