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بالاسماء : تنقلات بين كبار ضباط الدرك و الأمن

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بالاسماء : تنقلات بين كبار ضباط الدرك و الأمن بالاسماء : تنقلات بين كبار ضباط الدرك و الأمن

جي بي سي نيوز :- قرر مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة اجراء التنقلات والتعينات التالية لعدد من ضباط مديرية الامن العام .

التالية اسمائهم :- 

العميد احمد ابراهيم السفاسفة مساعد للشؤون القضائية (دفاع مدني )

العميد سمير صابر بينو المفتش العام (أمن عام)
العميد محمد عبدالكريم طبيشات مدير القضاء الشرطي (أمن عام)
العميد غسان انفوقة مدير ديوان مديرية الامن العام (أمن عام)
العميد عمر سلامة الحراسيس مدير مديرية التدريب (أمن عام)
العميد أنور سلامة الطراونة مدير إدارة مكافحة المخدرات (أمن عام)
عميد مهندس جعفر سليمان القطاونة مدير مديرية الاسناد اللوجستي(درك)
العميد رامي عبدالرحيم الدباس مدير مديرية القيادة والسيطرة (أمن عام)
العميد عمار محمد القضاة مدير إدارة الأمن الوقائي (أمن عام)
العميد نورس هاكوز مدير الشرطة العربية والدولية (أمن عام)
العميد طلال العبدالات مدير مديرية العلاقات العامة (أمن عام)
العميد صالح محمود القادري مدير الدائرة المالية (أمن عام)
العميد خالد الربابعة آمر كلية الشرطة الملكية (أمن عام)
العميد زيد محمد جرادات مدير مديرية الموارد البشرية (درك)
العقيد فراس سليم الخطيب مدير إدارة البحث الجنائي (أمن عام)
__
قوات الشرطة

 

عميد خالد العجرمي مدير العمليات (أمن عام)
عميد هاشم الخصاونة مدير شؤون المرور (أمن عام)
عميد زياد باكير مدير الشرطة القضائية (أمن عام)
عميد طارق الحباشنة مدير الموارد البشرية والتدريب (أمن عام)
عميد صادق العوران مدير الاسناد اللوجستي (أمن عام)
عميد ركن حاتم المواجدة قائد أمن اقليم الشمال (أمن عام)
عميد أيمن العوايشة قائد أمن اقليم العاصمة (أمن عام)
مقدم نبيل مبيضين رئيس شعبة أمن وقائي قيادة قوات الشرطة (أمن عام)
عميد مخلد عواد السحيم قائد قوات البادية الملكية (درك)
عميد أمجد الشمايلة قائد أمن إقليم الجنوب (أمن عام)
عميد سامي عسكر قائد أمن إقليم الوسط (أمن عام)
عميد مروان الحياري مدير إدارة السير (أمن عام)

 

جي بي سي نيوز

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