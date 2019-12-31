السعودية تصدر بياناً بشأن التطورات بالعراق

الرياض – مباشر: أصدرت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن تطورات الأوضاع في العراق.

وقالت الخارجية، في بيان لها، إن المملكة تابعت بقلق بالغ ازدياد الهجمات الإرهابية داخل العراق، التي تهدف إلى تقويض أمنه واستقراره، وكان آخرها الهجمات التي شنتها ميليشيات إرهابية مدعومة من النظام الإيراني ضد القوات الأمريكية المتواجدة بالبلاد ضمن التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي.

وأضافت الخارجية، أن المملكة العربية السعودية تدين هذه الهجمات الإرهابية، لتؤكد أن هذه الهجمات التي شنتها ميليشيات إرهابية تنتهك سيادة العراق وتمس أمنه واستقراره وتؤثر بصورة مباشرة على جهود مكافحة الإرهاب.

وطالبت الخارجية السعودية، في بيانها؛ بدعم جهود التعاون بين الحكومة العراقية وقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بعد تلك الأحداث؛ من خلال التحقيق في حادثة 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع تكرار الأعمال العدائية المدعومة من النظام الإيراني.

ودعت المملكة إلى تضافر كافة الجهود للمحافظة على أمن العراق واستقراره.

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