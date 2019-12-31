الصندوق الصناعي السعودي يعتزم التوسع في تمويل قطاع التعدين

الرياض - مباشر: أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي عن التوسع في نطاق تمويل قطاع التعدين الذي يُعد أحد القطاعات الرئيسة التي يمولها الصندوق إلى جانب قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية.

وأوضح الصندوق في بيان نشر يوم الثلاثاء، أن هذا التوسع يأتي تأكيداً لدور الصندوق الصناعي كمُمَكّن مالي رئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب).

ويسهم الصندوق في تمويل مشاريع التعدين لجميع أنواع المعادن بنسبة تمويل تصل إلى 75 بالمائة من تكاليف المشروع المؤهلة للتمويل، كما تم توسعة نطاق التمويل ليشمل المرحلة النهائية من عملية الاستكشاف التي تتضمن أعمال الحفر وتجهيز المناجم، إضافة إلى دعم شركات الخدمات المساندة التي تسهم في رفع القيمة المضافة واستدامة القطاع في المملكة.

وتهدف سياسة دعم قطاع التعدين للصندوق الصناعي إلى تنمية القطاع، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي غير النفطي، وزيادة الفرص الوظيفية، والإسهام في زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية في المملكة، ويعدّ قطاع التعدين أحد أهم الركائز الاستثمارية المستهدفة في رؤية 2030؛ لما تتميز به المملكة من ثروات معدنية وموقع جغرافي بين القارات الثلاث.

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