هبوط الدولار الأمريكي عالمياً مع ترقب بيانات اقتصادية

مباشر: انخفض الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط ترقب بيانات اقتصادية.

وعززت الأخبار المشجعة حول صفقة التجارة بين الصين والولايات المتحدة معنويات المخاطرة في أسواق العملات وابتعاد المستثمرين عن الأصول الآمنة.

وأعلنت صحيفة صينية أن واشنطن وبكين سوف يوقعان المرحلة الأولى من الصفقة التجارية في عطلة نهاية الأسبوع.

وبحسب بيانات صادرة أمس، ارتفعت مبيعات المنازل الولايات المتحدة قيد الانتظار في الشهر الماضي بأقل من المتوقع.

ومن المقرر الإعلان عن بيان مؤشر أسعار المنازل وبيان ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 9:34 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنحو 0.1 بالمائة عند مستوى 1.1213 دولار.

وفي نفس الوقت، انخفضت العملة الخضراء مقابل نظيرتها اليابانية بنحو 0.2 بالمائة مسجلة 108.62 ين، وسجلت هبوطاً بنسبة تزيد عن 0.2 بالمائة أمام الجنيه الإسترليني لتصعد العملة البريطانية إلى 1.3147 دولار.

وفي تلك الأثناء، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة إلى 96.590.

ويجدر الإشارة إلى أنه في يوم الجمعة الماضي، تعرض المؤشر لأكبر انخفاض له في يوم واحد منذ مارس/آذار، والذي ترك مكاسبه لهذا العام أقل من 0.6 بالمائة، مقارنة بارتفاع 4.4 بالمائة في عام 2018.

وتسير العملة الأمريكية الآن على المسار الصحيح لتسجيل أقل ارتفاع سنوي منذ عام 2013.