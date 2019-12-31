تقدم شركة بينكيو شاشة جديدة للألعاب الرياضية الإلكترونية، زووي XL2731، بمعادلة اللون الأسود وحيوية الألوان في الشرق الأوسط

قامت منصة الرياضات الإلكترونية زووي التابعة لشركة بينكيو لتوها بتقديم أحدث شاشاتها للألعاب باسم XL2731 في منطقة الشرق الأوسط، حيث أن شاشة بينكيو زووي XL2731 هي شاشة رياضات إلكترونية مقاس 27 بوصة لأجهزة الكمبيوتر بمعدل تحديث أصلي 144 هرتز والتي تم تصميمها لإعطاء الأولوية لمتطلبات اللاعبين من حيث الوضوح البصري والألوان، فهي مجهزة بتقنية معادلة اللون الأسود وحيوية الألوان، كما أنها مزودة بحامل قابل لتعديل الارتفاع وتعمل على أجهزة الكمبيوتر التي يمكنها العمل بسرعة تصل إلى 144 إطاراً في الثانية.

كما تعتبر شاشة بينكيو زووي XL2731 جزءاً من سلسلة XL التي أطلقتها منصة الرياضات الإلكترونية والتي تشمل مجموعة من شاشات العرض الممتازة للرياضات الإلكترونية لأجهزة الكمبيوتر والتي تم تصنيعها على وجه التحديد لضمان تجربة ألعاب سلسة وسريعة الاستجابة، ومع جودة الصورة المذهلة، تأتي شاشة XL2731 لتجهيزك بصورة أفضل لمعاركك على الإنترنت.

تحديد أماكن الأعداء المختفين - تمنح شاشة بينكيو زووي XL2731 اللاعبين رؤية أفضل لاستهداف (أو تفادي) الأعداء المختفين من خلال خاصيتها لمعادلة اللون الأسود، حيث تعمل هذه الخاصية على زيادة الرؤية بشكل ملحوظ في سيناريوهات الألعاب المظلمة دون زيادة تعريض النقاط الأكثر إشراقاً لتمنح اللاعبين شعوراً أفضل بالوضوح البصري.

تحسين دقة الألعاب - لكونها مزودة بتقنية حيوية الألوان، تتمتع شاشة XL2731 بدقة عالية للتدرج اللوني وتوفر للاعبين مرونة في اختيار درجة اللون المفضلة لديهم، كما يمكن للاعبين تحسين دقة الألعاب لديهم من خلال 20 مستوى مختلف من إعدادات حيوية اللون والتي تسمح لهم بإجراء التغييرات طبقاً لمتطلبات وتفضيلات عرضهم المحددة لجميع أنواع الألعاب.

الشعور بالراحة عند اللعب لفترات طويلة - مع إدراكها لكون الممارسة واللعب لساعات طويلة قد تسبب إجهاد العين، فقد زودت بينكيو زووي شاشة XL2731 بتكنولوجيا خالية من الوميض والتي تساعد على تقليل إجهاد العين بشكل كبير وتتيح للاعبين ممارسة ألعابهم لساعات طويلة دون الشعور بعدم الراحة.

تخصيص زوايا المشاهدة - تأتي شاشة XL2731 بحامل قابل لتعديل الارتفاع والذي يسمح للاعبين بتعديل ارتفاع الشاشة بسهولة بحيث يمكنهم تخصيص زوايا المشاهدة واللعب بصورة مريحة، كما يمكن تشغيل الحامل بإصبع واحد، مما يجعل إجراء التعديلات أمراً سهلاً للغاية على المستخدمين حسب وعند الحاجة.

تقليل الانحرافات البصرية - على غرار جميع الشاشات في سلسلة XL، فإن شاشة XL2731 مزودة بإطار شاشة الكريستال السائل والذي تم تصميمه خصيصاً لتقليل انعكاس الضوء من الشاشة بحيث يمكن للاعبين التركيز بشكل أفضل وتقليل الانحرافات.

يتم بيع شاشة الألعاب الرياضية الإلكترونية بينكيو زووي XL2731 بالتجزئة بسعر 380 دولار*