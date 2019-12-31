أخبار عاجلة

تسارع التضخم في تركيا قرب 12% خلال ديسمبر -
النشاط الصناعي الأمريكي ينكمش لأدنى مستوى منذ 2009 -
ترامب: كان يجب التخلص من "قاسم سليماني" قبل عدة سنوات -
الاردن : الحكم عشر سنوات على متهم بقضية سطو على بنك -
نتنياهو عن اغتيال سليماني: الولايات المتحدة مارست حقها في الدفاع عن نفسها -
التلفزيون الإيراني يؤكد اغتيال قاسم سليماني -
السوق السعودي يرتفع 0.5% في أسبوع..و"الطاقة" يتراجع بالقيمة السوقية -
"داو جونز" يتراجع 220 نقطة في المستهل مع التوترات السياسية -
عملة هونج كونج تصعد لأعلى مستوى منذ 2017 -
ارتفاع الأصول المشفرة بقيادة "البيتكوين كاش" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

استقرار خام برنت قرب أعلى مستوى في 3 أشهر

Google+ Print
استقرار خام برنت قرب أعلى مستوى في 3 أشهر استقرار خام برنت قرب أعلى مستوى في 3 أشهر

مباشر: استقر خام برنت القياسي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتكون النفط قرب أعلى مستوياتها خلال ثلاثة أشهر.

وتتداول في الفترة الراهنة أسعار النفط عند أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر مدعومة بالتفاؤل بشأن صفقة التجارة الأمريكية الصينية المتوقع توقيع المرحلة الأولى نهاية الأسبوع الجاري، وفقاً لتقرير إعلامي.

لكن يراقب المتداولين كذلك التوترات في الشرق الأوسط بعد غارة جوية أمريكية نفذتها الولايات المتحدة في وقت مبكر من الأسبوع.

ومن المقرر إعلان بيانات مخزونات الخام الأمريكية يوم الجمعة المقبل والتي تم إرجاؤها لنهاية الأسبوع بسبب عطلة نهاية العام واحتفالات رأس السنة.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم أن النشاط الصناعي في الصين استقر خلال الشهر الجاري عند مستوى أعلى من الحد الفاصل بين التوسع والانكماش.

وبحلول الساعة 9:10 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر سعر العقود الأجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس/آذار عند 66.65 دولار للبرميل، ليكون قرب أعلى مستوى منذ منتصف شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

بينما انخفضت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر فبراير/شباط بنسبة 0.2 بالمائة لتبهط إلى مستوى 61.56 دولار للبرميل.

وكان الخام الأمريكي تراجع للمرة الأولى في 5 جلسات بالأمس.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أسعار الخضراوات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 3-1-2020

8 الصبح - أسعار الخضراوات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 3-1-2020

أسعار المنازل البريطانية تنمو بأسرع وتيرة في عام

أسعار المنازل البريطانية تنمو بأسرع وتيرة في عام

مساء dmc - حماية المستهلك يلزم المحال والمطاعم ومقدمي الخدمات بفاتورة الأسعار شاملة الضريبة

مساء dmc - حماية المستهلك يلزم المحال والمطاعم ومقدمي الخدمات بفاتورة الأسعار شاملة الضريبة

اليوم - لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تجتمع اليوم للإعلان عن أسعار الوقود الجديدة

اليوم - لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تجتمع اليوم للإعلان عن أسعار الوقود الجديدة