استقرار خام برنت قرب أعلى مستوى في 3 أشهر

مباشر: استقر خام برنت القياسي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتكون أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها خلال ثلاثة أشهر.

وتتداول في الفترة الراهنة أسعار النفط عند أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر مدعومة بالتفاؤل بشأن صفقة التجارة الأمريكية الصينية المتوقع توقيع المرحلة الأولى نهاية الأسبوع الجاري، وفقاً لتقرير إعلامي.

لكن يراقب المتداولين كذلك التوترات في الشرق الأوسط بعد غارة جوية أمريكية نفذتها الولايات المتحدة في وقت مبكر من الأسبوع.

ومن المقرر إعلان بيانات مخزونات الخام الأمريكية يوم الجمعة المقبل والتي تم إرجاؤها لنهاية الأسبوع بسبب عطلة نهاية العام واحتفالات رأس السنة.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم أن النشاط الصناعي في الصين استقر خلال الشهر الجاري عند مستوى أعلى من الحد الفاصل بين التوسع والانكماش.

وبحلول الساعة 9:10 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر سعر العقود الأجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس/آذار عند 66.65 دولار للبرميل، ليكون قرب أعلى مستوى منذ منتصف شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

بينما انخفضت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر فبراير/شباط بنسبة 0.2 بالمائة لتبهط إلى مستوى 61.56 دولار للبرميل.

وكان الخام الأمريكي تراجع للمرة الأولى في 5 جلسات بالأمس.