"هدف" يوقع مذكرة تعاون لتدريب ألف باحث عن عمل بالسعودية

الرياض – مباشر: أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر" بالسعودية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تعاون في مقر الصندوق بمدينة الرياض.

ووفقاً لبيان لصندوق "هدف"، اليوم الثلاثاء، تهدف المذكرة إلى تدريب ألف باحث عن عمل من حملة البكالوريوس فأعلى على رأس العمل، في عدد من الوزارات والجهات الحكومية، ضمن برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).

ووقع مذكرة التعاون، بحسب البيان، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني، والرئيس التنفيذي لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر" علي بن ناصر العسيري.

وأضاف "هدف"، أن المذكرة المبرمة بين الطرفين تقتضي إيجاد تعاون استراتيجي لتدريب وتطوير الكوادر الوطنية على رأس العمل.

وتابع: تستهدف مذكرة التعاون تدريب ألف مستفيد في الوزارات والجهات الحكومية في برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"، كما سيتعين على برنامج "يسّر" حصر احتياج الفرص التدريبية في الجهات الحكومية المشاركة وتوفير الفرص التدريبية، وتصميم المسارات التدريبية للجهات الحكومية.

ووفقاً للمذكرة المبرمة، سيتولى برنامج "يسّر" الإشراف على المتدربين والعملية التدريبية، ومراقبة جودة التدريب، وتصميم خطة تدريبية للمتدربين، وتزويد الصندوق بتقارير دورية عن المتدربين.

وأشار الصندوق، إلى أنه تم تشكيل فريق عمل مشترك يضم مختصين من الطرفين؛ لتفعيل مجالات التعاون حسب ما ورد في هذه المذكرة، كما سيقوم فريق العمل المشترك بتزويد ممثلي الطرفين بتقارير دورية موحدة توضح تقدم سير عمل المذكرة.

وتم إطلاق برنامج "تمهير" إنفاذاً للأمر السامي رقم 40262 وتاريخ 18 شعبان1437 هـ.

وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر؛ وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.

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