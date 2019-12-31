التدريب التقني السعودية:تطبيق بدل السكن والتأمين الطبي للإداريين خلال 2020

الرياض – مباشر: قال محافظ مؤسسة التدريب التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية، إن المؤسسة خاطبت وزارة المالية بشأن تطبيق بدل السكن وتوفير التأمين الطبي للإداريين.

وأضاف أحمد الفهيد، خلال مقابلة تلفزيونية مساء الأحد، إن رد الوزارة كان إيجابياً، وسيتم التنسيق مع الوزارة على تحقيق هذا الهدف خلال عام 2020، مبيناً أنه سيتم الإعلان عن موعد وآلية التنفيذ قريباً.

وأوضح الفهيد، أن مؤسسة التدريب التقني والمهني وظفت 20 ألف متدرب من خلال الشراكات الاستراتيجية، منهم 3 آلاف خلال العام الماضي فقط، مبيناً أنه حالياً يوجد 11.7 ألف متدرب موظف يتقاضون ما بين 3 إلى 4 آلاف ريال على رأس التدريب.

ولفت محافظ مؤسسة التدريب التقني والمهني، إلى أن المؤسسة ساعدت وزارة الصحة في إعادة تأهيل 12 ألفاً من خريجي الدبلومات الصحية لسوق العمل، مشيراً إلى أن نسبة الإناث تمثل 15 بالمائة من إجمالي عدد المتدربين في المؤسسة، وتستهدف رفع هذه النسبة إلى 50 بالمائة قبل 2025، وكذلك التوسع في التخصصات المتاحة لهم.

وتابع: "لدينا الآن مشروع مبادرة بعنوان "فرصة عمل لكل خريج"، ونستهدف أن يحصل 90 بالمائة من خريجينا على وظائف خلال أول 6 أشهر من التخرج، وبعض كلياتنا ومعاهدنا حققوا هذا قبل التخرج".

وأكد الفهيد، أنه بعد عام واحد فقط سوف تنتهي فوضى التدريب الأهلي بالمملكة، لافتاً إلى أن المؤسسة بدأت رحلة تحت عنوان "أُتقن"؛ لمحو أمية السعوديين "المهنية" وتدرب حالياً أكثر من 40 ألف مواطن.

وأشار محافظ مؤسسة التدريب التقني بالسعودية، إلى أنه تم تأهيل 4.6 ألف متدرب على الحصول على قروض بقيمة 900 مليون ريال من بنك التنمية الاجتماعية، ومن نجح فعلاً في الحصول على قروض 1.6 ألف متدرب بقيمة 460 مليون.

وبين المحافظ، أن المؤسسة حصلت على تصريح من وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"؛ بالتدريب على صيانة طائرات F15 في كلية معتمدة دولياً، موضحاً أن عدد المتدربين بها حالياً 4 آلاف، مؤهلون للتوظيف في القطاعات العسكرية.

وقال الفهيد، إن شركة أرامكو السعودية هي أبرز شركاء المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مبيناً أن المؤسسة لديها الآن معها أكثر من 8 كليات، وقريباً ستبدأ شراكة جديدة مع الهيئة الملكية لتطوير الرياض توفر 6 آلاف وظيفة للمتدربين.

وأضاف المحافظ، أن المؤسسة لديها شراكات استراتيجية مع 23 معهداً تقنياً يعتمد "التدريب بالتوظيف"، وسوف تتوسع إلى 35 شراكة استراتيجية في 2020 لمضاعفة أعداد المتدربين.

وأردف قائلاً: "رؤية المملكة كأنها سيارة تحتاج إلى محرك، والمحرك هو الأيدي العاملة الماهرة السعودية من الجنسين، لذلك نستهدف استقطاب 40 بالمائة من خريجي التعليم الثانوي للتعليم المهني والتقني بحلول 2030".

ولفت المحافظ، إلى أنه طلب من المؤسسة أن تصل إلى 12.5 بالمائة من خريجي الثانوية العامة بحلول 2020، ولكنها وصلت حالياً إلى 20 بالمائة، وتستهدف الوصول إلى 35 بالمائة في عام 2025.

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