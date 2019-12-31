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استقرار أداء النشاط الصناعي في الصين بعكس المتوقع

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استقرار أداء النشاط الصناعي في الصين بعكس المتوقع استقرار أداء النشاط الصناعي في الصين بعكس المتوقع

مباشر: استقر أداء النشاط الصناعي في الصين على عكس توقعات تراجعه خلال الشهر الجاري، لينهي العام الحالي داخل منطقة التوسع في النشاط مع حقيقة نمو طلبيات الصادرات الجديدة لأول مرة منذ منتصف عام 2018.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات في الصين، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي سجل 50.2 نقطة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول بالقراءة المعدلة موسمياً وهي نفس أرقام الشهر الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن النشاط الصناعي في الصين سوف يتراجع إلى 50.1 نقطة خلال الشهر الجاري.

ومع ذلك، فإن القطاع الصناعي في الصين يواصل التوسع في النشاط للشهر الثاني على التوالي مع تسجيلة قراءة أعلى من 50 نقطة، وهي الحد الفاصل بين التوسع والانكماش، بعد أن تعرض لانكماش في الأداء في وقت سابق من العام.

وبحسب البيانات، فإن هناك 8 من أصل 13 مؤشراً فرعياً شهدوا زيادة خلال الشهر الجاري مقارنة مع مستوياتهم في الشهر الماضي.

وشهد الإنتاج زيادة كما صعد مؤشر طلبيات الصادرات الجديدة أعلى 50 نقطة ليعود إلى منطقة التوسع للمرة الأولى منذ مايو/آيار 2018، في حين أن الطلبيات الجديدة تراجعت لكنها لا تزال في نطاق التوسع.

وبحلول الساعة 8:54 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.3 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 6.9619 يوان.

مباشر (اقتصاد)

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