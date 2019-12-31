مؤسسة النقد السعودية: انخفاض مبالغ عمليات البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية

الرياض – مباشر: قالت مؤسسة النقد العربي السعودي - ساما، إن مبالغ عمليات البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال الأشهر الأخيرة من عام 2019.

وأضافت "ساما"، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن مبالغ عمليات البطاقات تراجعت بنسبة 25 بالمائة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019؛ لتبلغ نحو 1.27 مليار ريال، مقارنة بــ1.71 مليار ريـال في الشهر المقابل من العام الماضي.

وانخفضت مبالغ العمليات، بحسب البيان، في شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول من عام 2019 بنسبة 18.7 بالمائة و28.3 بالمائة على التوالي؛ مقارنة بـالفترة نفسها من العام 2018.

وأضافت مؤسسة النقد السعودي، أن هذا التراجع في مبالغ العمليات تزامن مع بدء عدد من المواسم والفعاليات المقامة في عدد من مناطق ومدن المملكة.

وأوضحت، أن مبالغ عمليات مبيعات نقاط البيع في المملكة شهدت خلال الأشهر الأخيرة نمواً كبيراً، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 30 بالمائة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 لتبلغ 25.8 مليار ريال، مقارنة بـنحو 19.9 مليار ريـال في الشهر المقابل من العام الماضي.

وأشارت "ساما"، إلى أن قطاع المطاعم والمقاهي سجل نمواً سنوياً في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 نسبته 54 بالمائة، وشهد كل من قطاع الترفيه والثقافة، والمواصلات، والفنادق نمواً سنوياً بنسبة 30.5 بالمائة، و25.2 بالمائة و18.1 بالمائة لكل قطاع على التوالي.

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