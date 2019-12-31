الأسهم الأوروبية تتراجع بالمستهل وسط ضعف أحجام التداول

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات آخر جلسات العام الحالي اليوم الثلاثاء، مع أحجام تداول ضعيفة.

وتشهد اليوم الأسواق المالية آخر تعاملات عام 2019 مع حقيقة إغلاق بعض الأسواق في وقت مبكر عن المعتاد استعداداً لبدء عطلة العام الجديد.

وينتظر المستثمرون بداية العام الجديد كون من المرجح أن يشهد توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وعلى الصعيد الاقتصادي، فإن قراءة مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الصين عن شهر ديسمبر/كانون الأول جاءت أعلى من التوقعات قليلاً.

وبحلول الساعة 8:05 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.2 بالمائة إلى 415.4 نقطة.

كما تراجع المؤشر البريطاني "فوتسي 100" بنسبة تزيد عن 0.5 بالمائة ليسجل 7547.1 نقطة.

وشهد المؤشر الفرنسي "كاك" انخفاضاً بأكثر ن 0.2 بالمائة ليسجل 5967.4 نقطة.

وخلال تلك الفترة، استقر اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1204 دولار.

وعلى صعيد آخر، فإن بورصة فرانكفورت الألمانية أغلقت أبوابها أمام المستثمرين اليوم في عطلة رسمية احتفالاً بليلة رأس السنة على أن تستأنف التداولات يوم الخميس القادم.

وكان مؤشر "داكس" الألماني أغلق جلسة أمس داخل النطاق الأحمر عند مستوى 13249 نقطة بالأمس.

كما أن الأسواق المالية كذلك في إيطاليا وسويسرا توقفت اليوم عن التداول.