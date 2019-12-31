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السوق السعودي يعاود مكاسبه بالتعاملات المبكرة.. ويقترب من منطقة مقاومة

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السوق السعودي يعاود مكاسبه بالتعاملات المبكرة.. ويقترب من منطقة مقاومة السوق السعودي يعاود مكاسبه بالتعاملات المبكرة.. ويقترب من منطقة مقاومة

الرياض – بدور الراعي: جاء المؤشر العام لسوق الأسهم على ارتفاع، خلال التعاملات الصباحية لجلسة اليوم الثلاثاء (آخر جلسات 2019)، ليعاود مكاسبه، ويقترب من منطقة مقاومة؛ وفقاً لمحلل.

وسجل المؤشر العام للسوق ارتفاعاً نسبته 0.21 بالمائة، بحلول الساعة 10:30 بتوقيت الرياض، ليصل إلى مستوى 8362.79 نقطة، رابحاً 17.78 نقطة.

وقال المحلل بأسواق المال محمد الميموني إن السوق السعودي لا يزال متماسكاً فوق مستويات الـ 8359 نقطة وهو مستوى مهم جداً للمؤشر.

وأضاف الميموني لـ "مباشر" أن منطقة 8423 نقطة تعتبر منطقة مقاومة للمؤشر، وفي حالة اختراقها سوف يستهدف مستويات الـ 9058 نقطة.

وأشار إلى أنه في حالة تداول السوق عند مناطق 8205 نقاط سوف تكون هناك تمركزات وإعادة بناء مراكز مرة أخرى.

وأكد الميموني أن التراجع ليس مقلقاً وصحي، خاصة أنه من الطبيعي أن يكون هناك عمليات تصحيح وجني أرباح.

وبشأن سهم أرامكو أكد الميموني أن السهم لا يزال تحت ضغوط بيعية قوية، ولكنها بدأت تخف منذ 24 ديسمبر الجاري وبدأ يتماسك.

وتابع أن السهم متجه لمستويات الـ 35 ريالاً وهي منطقة هامة للسهم، كما أن فترة الاستقرار السعري قاربت على الانتهاء في 9 يناير، بعدها يتم تداول السهم بشكل حر.

وبلغت كمية التداول بالسوق السعودي حتى هذه اللحظة 23.20 مليون سهم، بقيمة 530.5 مليون ريال، من خلال 27 ألف صفقة.

وتصدر الارتفاعات سهم ولاء بنسبة 5 بالمائة، وتلاه سهم الشرقية للتنمية بنسبة 3.85 بالمائة، إضافة إلى ارتفاع سهم باعظيم بنسبة 2.52 بالمائة.

وفي المقابل، تصدر التراجعات سهم الخبير ريت بنسبة 2.14 بالمائة، وملاذ للتأمين بنسبة 1.58 بالمائة، كما تراجع سهم بروج للتأمين بنسبة 1.24 بالمائة.

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات أمس الاثنين على تراجع نسبته 0.8 بالمائة، متأثراً بهبوط شبه جماعي للقطاعات بقيادة الاتصالات والبنوك والمواد الأساسية والطاقة.

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