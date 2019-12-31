عطلة رسمية في اليابان اليوم احتفالاً برأس السنة

مباشر: أغلقت الأسواق المالية في اليابان أبوابها أمام المستثمرين اليوم الثلاثاء، في عطلة رسمية احتفالاً بليلة رأس السنة.

وتتوقف البورصة اليابانية بداية من اليوم وحتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأنهى مؤشر "نيكي" الياباني تداولات عام 2019 عند مستوى أعلى 23656 نقطة مع حقيقة أن مكاسبه السنوية بلغت 20.9 بالمائة.

ومن المقرر أن تستأنف الأسواق اليابانية التداولات يوم الإثنين المقبل، لتكون أولى جلسات عام 2020.

وبحلول الساعة 8:10 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى مستوى 108.65 ين.