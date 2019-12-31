الذهب يرتفع 9 دولارات مع ترقب تطورات اقتصادية وتجارية

مباشر: ارتفعت أسعار الذهب عالمياً بنحو 9 دولارات تقريباً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب تطورات تجارية واقتصادية.

وظلت قيمة الذهب أعلى مستوى 1500 دولار للأوقية وسط مخاوف تتعلق بالوضع الاقتصادي والتفاصيل النهائية حيال الصفقة التجارية.

ويأتي أداء المعدن الأصفر بالرغم مع اقتراب توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي قللت من شهية الملاذات الآمنة.

وعلى الجبهة الاقتصادية، من المقرر أن تعلن الولايات المتحدة عن بيانات أسعار المنازل وثقة المستهلكين في وقت لاحق من اليوم.

وكشفت بيانات صينية اليوم استقرار النشاط الصناعي في الصين مع تراجع أداء القطاع الخدمي لكن في المجمل فإن كلا القطاعين داخل نطاق التوسع بتسجيل قراءة أعلى مستوى 50 نقطة.

وبحلول الساعة 7:37 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.5 بالمائة أو ما يعادل 7.90 دولار ليصل إلى 1526.50 دولار للأوقية.

وكان المعدن الأصفر سجل بالأمس أعلى تسوية في ثلاثة أشهر عند مستوى 1518 دولاراً للأوقية.

كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة 0.6 بالمائة أو ما يوازي 8.98 دولار في تمام الساعة 7:48 صباحاً بتوقيت جرينتش ليصل إلى 1524.14 دولار للأوقية.

وفي غضون ذلك، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية عند 96.702.