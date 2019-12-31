مبيعات نقاط البيع بالسعودية ترتفع 30% بنوفمبر..ومستوى قياسي بـ11 شهرا

الرياض – السيد جمال: واصلت مبيعات عمليات نقاط البيع بالمملكة العربية السعودية تحقيق مستويات مرتفعة خلال العام الحالي؛ لترتفع خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عند ثاني أعلى مستوياتها في العام، مسجلة رقما جديدا لإجمالي المبيعات خلال الـ11 شهرا الأولى من 2019.

وارتفعت مبيعات نقاط البيع بالمملكة، وفقا لإحصائية لـ"مباشر"، تستند لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، بنحو 30.1 بالمائة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني على أساس سنوي، بزيادة قيمتها 5.98 مليار ريال.

وبلغ إجمالي مبيعات الشهر الماضي من عمليات نقاط البيع بالسعودية 25.85 مليار ريال، مقارنة بقيمتها البالغة 19.87 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2018.

وسجلت مبيعات شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ثاني أعلى مستوياتها في العام 2019؛ بعد شهر مايو/ أيار التي بلغت خلاله 27.82 مليار ريال.

وعلى أساس شهري، ارتفعت مبيعات نقاط البيع 2.9 بالمائة مقارنة بمبيعات الشهر السابق والبالغة 25.12 مليار ريال، بزيادة قيمتها 731.14 مليون ريال.

وحققت مبيعات نقاط البيع بالسعودية مستوى قياسي جديد خلال عام 2019 على الرغم من عدم انتهاء العام؛ إذ وصلت خلال الـ 11 أشهر الأولى فقط من العام إلى 257.39 مليار ريال؛ علماً بأنها سجلت 232.31 مليار ريال في عام 2018 بالكامل.

وارتفعت مبيعات نقاط البيع بالمملكة 22.6 بالمائة في أول 11 أشهر من العام 2019 على أساس سنوي، مقارنة بقيمتها في الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 209.97 مليار ريال.

وعلى مستوى العمليات المنفذة لنقاط البيع، سجلت أعلى مستوى خلال عام 2019 في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني؛ بوصولها إلى 170.31 مليون عملية، مقارنة بـ 98.44 مليون عملية في الشهر المماثل من 2018، ومقارنة بـ 164.21 مليون عملية في الشهر السابق.

وارتفع عدد الأجهزة المنفذ من خلالها عمليات نقاط البيع إلى 431.18 ألف جهاز خلال الشهر الماضي، مقارنة بـ 348.49 ألف عملية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2019، و421.9 ألف جهاز في أكتوبر/ تشرين الأول.

ووفقا لتقرير "ساما"، بلغت مبيعات عمليات نقاط البيع باستخدام تقنية التواصل قريب المدى (عبر البطاقات والهاتف الجوال) 13.18 مليار ريال خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وتركز إنفاق السعوديين عبر عمليات نقاط البيع خلال الشهر الماضي على قطاع المشروبات والأطعمة بقيمة 3.41 مليار ريال من خلال 40.11 ألف عملية، يليه قطاع المطاعم والمقاهي بقيمة 2.85 مليار ريال بتنفيذ 51.35 ألف عملية.

واحتلت مدينة الرياض المرتبة الأولى في الإنفاق بالمملكة عبر عمليات نقاط البيع؛ بقيمة 8.8 مليار ريال خلال شهر أكتوبر/ تشرين الثاني من خلال تنفيذ 58.18 ألف عملية، يليها جدة بمبيعات 4.07 مليار ريال عبر 22.77 ألف عملية.

وارتفعت مبيعات نقاط البيع بالمملكة 21.8 بالمائة في أول 10 أشهر من العام 2019 على أساس سنوي، إلى 231.54 مليار ريال، مقارنة بـقيمتها في الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 190.11 مليار ريال.

ترشيحات:

حصاد 2019 .. قرارات سعودية هامة لجذب السياح والمستثمرين (فيديو)

حصاد 2019.. تغيرات هامشية بأسعار الوقود في السعودية (إنفوجرافيك)

حصاد 2019.. السعودية تصدر صكوكاً وسندات بـ32 مليار دولار

56 مليار دولار تدفقات أجنبية للسعودية بنهاية الربع الثالث 2019

69 مليار ريال تمويل السعوديين لشراء مسكن جديد بـ11 شهراً

تحويلات الوافدين بالسعودية تتراجع لـ30.4 مليار دولار خلال 11 شهراً

الاحتياطيات الأجنبية للسعودية تقفز 10.9 مليار دولار خلال نوفمبر

موجودات مؤسسة النقد السعودية ترتفع خلال نوفمبر على أساس شهري

الاحتياطي العام للحكومة السعودية يرتفع 296 مليون ريال خلال نوفمبر

حصاد 2019.. قرارات فاصلة لصالح السعوديين و"أهلاً بالعالم" في المملكة

حصاد 2019.. قطاع الترفيه صناعة اقتصادية تُعزز مكانة السعودية عالمياً

فيديوجراف..أبرز القرارات السارة للسعوديين في 2019