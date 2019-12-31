27 يناير.. مساهمو "الغاز" يناقشون تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح

الرياض - مباشر: قرر مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو"، عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة، في 27 يناير/ كانون الثاني 2020، للتصويت على عدد من الموضوعات.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الثلاثاء، أن جدول أعمال الجمعية يتضمن التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام 2020، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية، وبما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية.

وتناقش الجمعية خلال الاجتماع تعديل عدد من المواد بالنظام الأساسي للشركة، إلى جانب النظر في بقية البنود المدرجة على جدول الأعمال.

ترشيحات:

"الغاز" تعين رئيساً تنفيذياً جديداً

توضيح من هيئة الرقابة السعودية بشأن مشروع عدادات الكهرباء الذكية

حصاد 2019.. قرارات سعودية هامة لجذب السياح والمستثمرين (فيديو)

حصاد 2019.. تغيرات هامشية بأسعار الوقود في السعودية (إنفوجرافيك)

69 مليار ريال تمويل السعوديين لشراء مسكن جديد بـ11 شهراً

حصاد 2019.. قرارات سعودية هامة لجذب السياح والمستثمرين (فيديو)