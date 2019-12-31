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27 يناير.. مساهمو "الغاز" يناقشون تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح

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27 يناير.. مساهمو "الغاز" يناقشون تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح 27 يناير.. مساهمو "الغاز" يناقشون تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح

الرياض - مباشر: قرر مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو"، عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة، في 27 يناير/ كانون الثاني 2020، للتصويت على عدد من الموضوعات

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الثلاثاء، أن جدول أعمال الجمعية يتضمن التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام 2020، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية، وبما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية.

وتناقش الجمعية خلال الاجتماع تعديل عدد من المواد بالنظام الأساسي للشركة، إلى جانب النظر في بقية البنود المدرجة على جدول الأعمال.

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