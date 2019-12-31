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إعلان تصحيحي من شركة مسقط المالية بخصوص إعلان شركة مسقط المالية عن وقوع حدث معين لـ صندوق المشاعر ريت (توقيع اتفاقية شراء مستودعات في مدينة الرياض ـ المملكة العربية السعودية)

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إعلان تصحيحي من شركة مسقط المالية بخصوص إعلان شركة مسقط المالية عن وقوع حدث معين لـ صندوق المشاعر ريت (توقيع اتفاقية شراء مستودعات في مدينة الرياض ـ المملكة العربية السعودية) إعلان تصحيحي من شركة مسقط المالية بخصوص إعلان شركة مسقط المالية عن وقوع حدث معين لـ صندوق المشاعر ريت (توقيع اتفاقية شراء مستودعات في مدينة الرياض ـ المملكة العربية السعودية)
بند توضيح تاريخ الإعلان السابق 1441-05-04 الموافق 2019-12-30 رابط الإعلان السابق https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/home/announcement-details/!ut/p/z1/pZJNT4NAEIZ_Sw-cZ7oLhXpbAQGhJFtKLXsx29qvhK8g1dBf7xZNTBNFjXOb5HlmMm8GBKxAlPLluJftsSplrvpMTB5jP7J9tEjouQuKbOLM7HkcEESEhx4gxLbGUx0jjMyxAjwM-EynyCmIP_leEJvIOPOXd0uFWuR_Puq_8_GbYviTnynf_AQwTacKoDbnjkHQMyABAeJ5K5vNgZ-2TQeZTqmp9orr0egTR5luGDq2Mm-ND2Ao2mvgi-wGgUs4PTBw_T2IfV6t3z_h0Lb1jYYatvJJvp5yTaWzqYpall3SFetKQf1tiWygLtI0XZ0Xu9qd--dox9ho9AbssgOL/dz/d5/L0lDU0lKQ2dwUkNpQ2xFQSEvb01vUUFBSVF4QkFJRW95akNVNXdYQlNnakhBIS80SkNpanNZcE1oVGpVRTF1MGxzcHFhUSEvWjdfTkhMQ0gwODJLMFRORjBBUVZPQ0JNRUtVMjIvWjZfTkhMQ0gwODJLMFRORjBBUVZPQ0JNRUtVSzYvQU5OT1VOQ0VNRU5UX05VTUJFUi81NzE1NS9odHRwOiUwJTB0YWRhd3VsJTAvYW5uQ2F0LzE!/ البيان الخاطئ في الإعلان السابق توقيع اتفاقية شراء مستودعات في مدينة الرياض ـ المملكة العربية تصحيح الخطأ توقيع اتفاقية مبدئية لشراء مستودعات في مدينة الرياض ـ المملكة العربية السعودية الأثر الناتج عن الخطأ لا يوجد أثر معلومات اضافية علما بأن هذه الاتفاقية سارية في حال إستكمال إجراءات نقل ملكية العقارات هي 3 أشهر من تاريخ التوقيع قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.

مباشر (اقتصاد)

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