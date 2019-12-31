توضيح من هيئة الرقابة السعودية بشأن مشروع عدادات الكهرباء الذكية

الرياض ـ مباشر: قال رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية، إنه تم تشكيل فريق عمل من الهيئة لمراجعة تفاصيل مشروع تركيب عدادات الكهرباء الذكية.

وأضاف مازن بن إبراهيم الكهموس؛ وفقاً لبيان من الهيئة، اليوم الثلاثاء، أنه تم الاجتماع مع فريق عمل المشروع، بإشراف وزارة الطاقة ومشاركة عدة جهات شملت ممثلين عن الشركة السعودية للكهرباء، وهيئة تنظيم الكهرباء، وهيئة المواصفات والمقاييس، وهيئة الاتصالات.

وأوضح الكهموس أنه تبين لهيئة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، سلامة الإجراءات المتبعة في الطرح والترسية لهذا المشروع.

وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت، بناء على مبادرة وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، بتوجيه الشركة السعودية للكهرباء بالتواصل مع الهيئة.

كما أكد أن الهيئة ستباشر مهامها في حال ظهر لها شبهات فساد مالي أو إداري، والتأكد من سلامة تطبيق الأنظمة واللوائح.

ووقعت الشركة السعودية للكهرباء في 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري 4 عقود لتنفيذ مشروع العدادات الذكية، بقيمة إجمالية تبلغ 9.55 مليار ريال.

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