تدعو شركة الغاز والتصنيع الأهلية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

1-التصويت على تعديل المادة (الأولى) من النظام الأساسي الحالي للشركة والخاصة بالتأسيس (حسب المرفق).

2-التصويت على تعديل المادة (الثالثة) من النظام الأساسي الحالي للشركة والخاصة بأغراض الشركة (حسب المرفق).

3-التصويت على تعديل المادة (الرابعة) من النظام الأساسي الحالي للشركة والخاصة بالمشاركة والتملك في الشركات (حسب المرفق).

4-التصويت على تعديل المادة (العشرون) من النظام الأساسي الحالي للشركة والخاصة بصلاحيات المجلس (حسب المرفق).

5-التصويت على تعديل المادة (الثانية و العشرون) من النظام الأساسي الحالي للشركة والخاصة بصلاحيات رئيس المجلس و نائبه والعضو المنتدب وأمين السر (حسب المرفق).

6-التصويت على تعديل المادة (الأربعون) من النظام الأساسي الحالي للشركة والخاصة بتقارير اللجنة (حسب المرفق).

7-التصويت على تعديل المادة (الرابعة والاربعون) من النظام الأساسي الحالي للشركة والخاصة بالوثائق المالية (حسب المرفق).

8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

9- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / تركي بن عبدالله الجعويني (عضو مستقل) في مجلس الإدارة ممثلاً لصندوق تنمية الموارد البشرية بدلاً عن الدكتور / محمد بن أحمد بن تركي السديري من تاريخ 12-12-2019 واستكمالاً لدورة المجلس التي تنتهي في 28-11-2022 (مرفق السيرة الذاتية).

10-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدا من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها التالية اسمائهم: (مرفق السيرة الذاتية).

- أ. أحمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز المحسن

- أ. رائد بن عبد الله بن صالح التميمي

- د. أحمد بن عبدالله بن علي المنيف

- أ. موسى بن عبد الله بن حمد الموسى